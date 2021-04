Web tax, l'Ocse accelera: "Accordo possibile già a luglio" - CorCom

“Se tassiamo le imprese digitali ricaviamo migliaia di miliardi di euro in Europa, ma non abbiamo una soluzione magica: ‘tassiamo Google, e finanziamo’. No, non è così. Il ‘simbolo’ però è importante, e parliamo di imprese che guadagnano tantissimo, che hanno tratto vantaggio dalla crisi e che quindi possono essere tassate dove sono le loro attività. È mandato Ocse arrivare a una tassazione delle imprese più remunerative in modo che possano essere tassate meglio nei Paesi in cui hanno le loro attività, e questo non si limita al digitale, vale anche per le imprese che interagiscono con clienti finali”, ha sottolineato Saint-Amans.

La svolta è il “varo di una tassa minima mondiale”

Rispondendo a domande dei parlamentari il direttore del centro di politica fiscale dell’Ocse ha sottolineato che nell’economia digitale il varo di una tassa minima mondiale significa un gettito di entrate estremamente consistente.

“L’obiettivo è che i Paesi di destinazione dove si realizzano le vendite recuperino qualcosa di più. Ma il secondo pilastro dell’accordo è la previsione di una tassa minima sulle imprese che negli Usa Biden porterà al 21%. Su questa tassa minima l’Ocse sarà molto esigente e potrebbe portarvi 100 miliardi di euro in più”, ha aggiunto Saint-Amans.