Accelerazione fintech, Mastercard lancia il programma per startup

Accelerazione sul fintech. E’ l’obiettivo del nuovo programma Fintech Express lanciato sul mercato europeo da Mastercard che punta a favorire l’ingresso sul mercato e l’espansione delle startup specializzate in pagamenti digitali innovativi.

Il progetto offre soluzioni su misura in grado di far evolvere lo sviluppo di nuove soluzioni e il lancio di prodotti fintech accelerando il time to market. Inoltre l’ecosistema startup può far leva sui vantaggi derivanti da partnership strategiche, “così come dall’expertise – spiega ancora la nota – dalla tecnologia e dal network globale di Mastercard”. In questo modo le startup potranno “concentrarsi sul processo di innovazione, risorsa strategica alla guida dell’economia digitale”.

Fintech pilastro dell’economia digitale

“Nel corso degli ultimi anni, le startup europee hanno guidato il passaggio all’economia digitale – dice Mark Barnett, presidente di Mastercard Europa -. L’innovazione tecnologica ha infatti pervaso la nostra quotidianità, spaziando dai pagamenti mobile all’accesso ai finanziamenti, passando per la proliferazione dei siti di e-commerce. Ed è proprio in questa trasformazione tecnologica che il mondo Fintech ricopre un ruolo fondamentale nell’infrastruttura dei pagamenti digitali. In questo contesto, Mastercard è il partner d’eccezione di numerose fintech europee e, tramite questo nuovo programma, conferma ancora una volta il proprio impegno per rispondere alle esigenze di rapida crescita delle startup”.

Di spinta sul fintech come leva di crescita parla anche Carlo Bonomi, neo presidente di Confindustria eletto per il quadriennio 2020-2024 che ha annunciato la presentazione al governo e istituzioni del Piano strategico 2030-2050. Previsti investimenti in innovazione e ricerca, capitale umano, sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni, nuove forme organizzative e contrattuali, qualificazione e sostegno alle filiere dell’export.

