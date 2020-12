Banche, mille filiali full digital con Inwit - CorCom

Mille filiali bancarie full digital in tutta Italia. E’ il risultato ottenuto grazie a Inwit, che ha coperto nei giorni scorsi la millesima sede attraverso l’installazione indoor di micro-antenne che offrono una copertura mobile multi operatore in tutti gli spazi aperti al pubblico, assicurando la fruizione dei servizi di e-banking anche all’interno delle filiali. Ad oggi le mille filiali ‘full digital’ sono presenti in 700 comuni in tutte e venti le regioni, con una copertura indoor complessiva di circa 300mila metri quadri e un potenziale di oltre 7 milioni di clienti.

Integrazione di sistemi, dall’e-payment alla blockchain

Grazie a Inwit si realizza così un modello che ottimizza tempi e processi e che testimonia la perfetta integrazione tra servizi tradizionali e nuovi strumenti: dall’e-payment, al fintech, alla blockchain. Un sistema in grado di raggiungere una sempre maggiore diffusione e che risponde all’esigenza di una banca multichannel e digitale, potenziando i processi e l’operatività delle filiali. Inoltre, grazie a una semplice e rapida autenticazione dal proprio dispositivo cellulare, l’impianto di Inwit permette di rafforzare la sicurezza delle transazioni senza alcun ricorso ai token.

“Un modello diffuso e sostenibile”

WEBINAR Sai come può migliorare la gestione digitale di ordini e fatture? Dematerializzazione Finanza/Assicurazioni

“Da anni investiamo sulla diffusione di tecnologie che costituiscono driver per la crescita e che promuovono la trasformazione digitale di numerose imprese e regioni italiane. Inwit è un apripista nello sviluppo massivo del 5G in Italia, a supporto degli operatori, e con il nostro impegno realizziamo un modello in grado di diventare sempre più diffuso, sostenibile e in linea con il bisogno di digitalizzazione del Paese – commenta Gabriele Abbagnara, Head of marketing & sales di Inwit -. Siamo sicuri che la nostra esperienza nella realizzazione di infrastrutture per la copertura mobile indoor permetterà alle filiali e alle singole banche di sviluppare prodotti nuovi e sempre più su misura per i propri clienti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA