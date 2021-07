Fintech, round record per Soldo: 180 milioni di dollari - CorCom

Soldo, la principale piattaforma europea per lo spend management aziendale, annuncia la chiusura del round di finanziamento C per un valore di 180 milioni di dollari, un record europeo per la categoria spend management. La raccolta è stata guidata da Temasek, uno dei principali investitori globali con un portafoglio che include Adyen, Dell, Paypal e Visa.

Il round ha visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley house capital, il fondo crossover Advent international, Citi ventures, e la riconferma di fondi come Accel, Battery ventures, Dawn capital e Silicon Valley bank per il debt financing. Goldman Sachs ha agito come agente di collocamento esclusivo di Soldo.

Un mercato da 170 miliardi di dollari l’anno

Questo investimento segue una impressionante crescita x4 del volume di spesa aziendale gestito da Soldo rispetto al round B, nonostante il difficile contesto macroeconomico attuale. Il nuovo round consentirà a Soldo, la piattaforma europea per la gestione automatizzata delle spese aziendali che offre alle aziende visibilità in tempo reale nel controllo dei costi, di accelerare lo sviluppo del prodotto e l’espansione su tutto il mercato europeo, che si stima abbia un valore di 170 miliardi di dollari all’anno.

WHITEPAPER Genera innovazione e valore per la tua impresa con lo Smart Facility Management

Servendo oltre 26mila clienti, dalle piccole e medie imprese alle imprese globali in più di 30 paesi, Soldo aiuta le aziende a gestire ogni propria spesa, trasferte aziendali, online advertising, gestione dei fornitori, licenze software o qualunque altra tipologia di gestione dei costi. Tra i suoi clienti ci sono Mercedes Benz, Gymshark, GetYourGuide, Endemol, Bauli e Brooks running.

Il ceo Gualandri: “Insight di Temasek preziosi per lo sviluppo futuro”

“Siamo onorati dell’ingresso di Temasek come lead investor – afferma Carlo Gualandri, Ceo e fondatore di Soldo -. Grazie al suo track record di investimenti in società apicali del mondo fintech, gli insight di Temasek saranno preziosi per sviluppare la nostra piattaforma e la nostra offerta. La gestione delle spese aziendali è onerosa e implica una serie di sfide: la soluzione Soldo è un grande valore aggiunto in ogni tipologia di industry e di dimensione aziendale. È chiaro che questa categoria vedrà una crescita esponenziale poiché sempre più aziende si renderanno conto degli enormi vantaggi e Soldo è in una buona posizione per supportarle. I pagamenti aziendali tradizionalmente si appoggiano su bonifici e carte di credito aziendali, metodi che rappresentano, ognuno, delle problematiche di gestione e margine di rischi. E questo senza dimenticare che ad ogni transazione segue una ricevuta, il report delle spese, la classificazione e riconciliazione, l’analisi del budget di spesa, tutte operazioni disconnesse e manuali. Soldo è la risposta digitale a questa costosa complessità che esiste nel mondo delle aziende”.

“Siamo entusiasti di investire in Soldo – aggiunge Simon Lambert, director di Sunley house, il fondo crossover di Advent international -. La nostra esperienza nei software e nella tecnologia dei pagamenti ci assicura una visione approfondita che ci porta a vedere in Soldo il player in prima linea nella digitalizzazione dello spend management. L’azienda opera in un mercato ampio e in rapida crescita e siamo entusiasti di collaborare con il suo eccezionale management team, che è al lavoro per costruire la piattaforma di spend management aziendale leader in Europa“.

@RIPRODUZIONE RISERVATA