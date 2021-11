Fastweb, bollino green per il data center Tier IV di Milano - CorCom

Efficienza energetica, Fastweb ottiene la certificazione Uni EN Iso 50001 per il Data center Tier IV di Milano. L’attestazione conferma l’adozione di un sistema di gestione dell’energia conforme alle migliori best practice internazionali secondo le norme dello standard.

Cosa comporta la certificazione Iso

La certificazione riconosce a Fastweb la capacità di aver implementato uno schema di gestione dell’energia efficiente e strutturato, volto ad aumentare e migliorare sistematicamente la propria efficienza energetica attraverso la razionalizzazione, l’ottimizzazione e la gestione virtuosa del complesso dei processi energetici del Data Center Tier IV di Milano, infrastruttura di ultima generazione alimentata dal 2015 al 100% da fonti di energia rinnovabili.

Il riconoscimento ottenuto conferma gli elevati standard delle soluzioni tecnologiche adottate, in grado di modulare i consumi di energia e minimizzare gli sprechi sulla base dell’effettiva necessità energetica del Data Center Tier IV. In particolare, è stata estesa e rafforzata la diagnosi sui consumi del Data Center ed è stata migliorata la gestione energetica dell’infrastruttura, affiancando inoltre un programma dedicato di formazione dell’Energy Team di Fastweb.

Gli sviluppi in programa

L’importante risultato raggiunto consentirà all’azienda di efficientare ulteriormente il tracciamento di tutte le informazioni energetiche rilevanti per la rete ed il Data Center Tier IV, intercettando immediatamente aumenti anomali nei consumi, migliorando nel tempo le prestazioni e gli impatti ambientali correlati all’uso e consumo di energia e contribuendo al raggiungimento di importanti obiettivi di sostenibilità ambientale.

La certificazione, ottenuta in seguito ad un rigoroso processo di verifica, monitoraggio ed analisi da parte di un ente terzo ed indipendente, si integra con gli altri sistemi di gestione certificati ottenuti da Fastweb, tra cui lo Standard ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale in virtù dello stretto legame esistente tra la gestione generale degli aspetti ambientali e la gestione dell’energia.

Risparmiate fino a 3mila tonnellate di emissioni di Co2

Inaugurato nel 2015, il Data Center Tier IV di Fastweb a Milano costituisce, specifica l’azienda, “un’eccellenza nazionale nell’affidabilità dei servizi per le aziende e si distingue per efficienza, potenza, sicurezza e rispetto per l’ambiente”.

Il Data Center Tier IV è stato infatti studiato nei dettagli anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’attenzione all’inquinamento: dalla sua inaugurazione, ogni anno sono state risparmiate fino a 3.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica, pari a 60 voli Milano-Roma. Grazie a un innovativo sistema di raffreddamento presenta inoltre un’elevata efficienza energetica (Power Use Effectiviness PUE 1,25) rendendo l’infrastruttura uno dei Data center più efficienti al mondo.

