Innovit, 30 aziende nella Silicon Valley: via alla nuova call

Clima, energia pulita e food tech: sono i tre ambiti per i quali sono aperte le candidature per partecipare alla nuova Call4Innovit, il contest promosso dal Centro di Innovazione Italiano presso Innovit, il primo Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco. Le startup e le piccole e medie imprese interessate avranno tempo per presentare la propria candidatura entro il 2 luglio su https://call4.innovitsf.com. L’iniziativa è mirata ad aiutare le realtà coinvolte a scalare il proprio impatto ambientale e sociale, mettendole in contatto con i migliori esperti e investitori nel settore del clima, dell’energia pulita e del food tech nella Bay Area, anche in un’ottica di internazionalizzazione.

Perché clima, energia pulita e food tech

I primi due ambiti della call, “climate” e “green energy”, sono stati individuati come ambiti di sviluppo tecnologico fondamentali per l’Italia, dal momento che il Paese è impegnato nella roadmap che porterà a ridurre del 60% le emissioni di anidride carbonica entro il 2030, anche attraverso l’aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico: una risposta ai problemi ambientali e sociali legati ai cambiamenti climatici, come la siccità, l’inquinamento, la povertà energetica e la salute.

Quanto al food tech, sarà uno strumento attraverso il quale si potrà portare innovazione nel sistema alimentare in tutti i suoi ambiti, dalla produzione alla distribuzione, dal consumo allo smaltimento. Dalle soluzioni tecnologiche innovative ci si aspetta che siano in grado di migliorare la qualità, la sicurezza, la tracciabilità e la sostenibilità degli alimenti, diminuendone l’impatto sull’ambiente.

Il percorso della call

Una volta vagliate le candidature che saranno arrivate entro il 2 luglio, verrà stilata una classifica di merito. Per le 40 startup e le 25 pmi che saranno individuate come le più promettenti si aprirà un percorso di orientamento, formazione e mentorship online che durerà due settimane, concluso il quale 15 startup e 15 pmi potranno accedere a settembre, di un programma esclusivo in presenza nella sede Innovit di San Francisco, in Sansome Street.

Le opportunità per le startup

Le 15 startup selezionate con la call potranno accedere al programma di startup acceleration, che durerà due settimane e con workshop, mentoring e networking che serviranno a sviluppare e validare il modello di business. Nell’occasione del demo day finale le startup che avranno preso parte al percorso potranno infine presentare il proprio progetto ad una platea di esperti e stakeholder del mondo dell’innovazione.

Le opportunità per le pmi

Le piccole e medie imprese che verranno selezionate accederanno invece al percorso “Small & Medium Enterprises Traction”: si tratterà in questo caso di una settimana di mentorship, workshop e attività di networking con player del mondo dell’innovazione della San Francisco Bay Area. Sarà un’opportunità per creare relazioni di business, di funding e di contaminazione con un ecosistema simbolo dell’innovazione su scala globale.

Le edizioni precedenti

Nelle due precedenti edizioni di Call4Innovit sono state registrate complessivamente più di 260 candidature, con 130 progetti che sono approdati alla “Fase 1” del programma. Di queste 27 hanno già avuto l’opportunità di partecipare al programma di accelerazione, mentre altre 30 lo avvieranno prossimamente, entrando così in contatto con mentors provenienti dalle Big Tech, venture capitalist, professori di atenei americane oltre che con il team di Innovit.

Innovit

Innovit, italian innovation and culture hub di San Francisco, è promosso dalla direzione generale Sistema paese del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington e con il Consolato Generale a San Francisco, e gestito con il sostegno di Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e dell’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco.

Punta a stimolare le idee e le iniziative imprenditoriali innovative, a catalizzare progetti innovativi “cross border” e ad accelerare il loro sviluppo internazionale, consentendo alle imprese italiane promettenti di stabilire una presenza negli Usa, con particolare riferimento alla Silicon Valley.

Da Ottobre 2022 la gestione del Centro di Innovazione Italiano presso Innovit è affidata alla Fondazione Giacomo Brodolini, think and do tank per l’innovazione e lo sviluppo locale, e ad Entopan Innovation, incubatore e acceleratore di Harmonic Innovation Group.

