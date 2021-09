5G for business, Ntt lancia la prima piattaforma as-a-service per i private network - CorCom

Nasce la prima piattaforma di private Lte/5G Network-as-a-Service (NaaS), disponibile a livello globale: a lanciarla è Ntt, fornitore globale di soluzioni tecnologiche e di business, che si pone così un ambizioso obiettivo. Ntt P5G, serie completa di servizi end-to-end che va oltre la rete, mira infatti ad aiutare i Cio e i Chief digital officer a sfruttare i benefici del private 5G per rispondere alle problematiche di business e continuare a innovare per stare al passo con il futuro dell’impresa, fornendo sicurezza, gestione edge e dei dispositivi, big data analytics, lo sviluppo di applicazioni e una più spinta integrazione del back-office.

La piattaforma Ntt P5G si avvale dei principi di design thinking per integrare sicurezza e privacy by design, fornendo benefici in termini di prestazioni e costi, con un Roi certo. Basata su un’architettura nativa cloud, la piattaforma può essere disponibile su cloud, on-premises o at-the-edge. La piattaforma viene pre-integrata dai principali partner di rete e software, consentendo alle organizzazioni di proteggere, scalare e sezionare la propria rete in modo flessibile. Grazie alla tecnologia brevettata MicroSlicing, Ntt P5G consente alle applicazioni mission-critical di sfruttare i vantaggi del 5G privato.

Soddisfare le esigenze delle aziende di tutti i settori

Sostenere la trasformazione digitale aziendale attraverso le economie e l’automazione offerte dal cloud è il fulcro della vision di Ntt nei confronti del private 5G. L’intento di Ntt è guidare l’accelerazione del private 5G per soddisfare le mutevoli esigenze delle aziende di tutti i settori, inclusi l’automotive, il manufacturing, l’healthcare e il retail, per creare un allineamento senza precedenti di dati, connettività, sicurezza e comunicazioni.

“In qualità di partner chiave nel nostro percorso di trasformazione digitale, Ntt vanta una considerevole esperienza nella creazione e nel supporto di nuove tecnologie che aiutano i Cxo a risolvere le sfide aziendali critiche,” ha affermato Javier Polit, Chief information & global digital services officer di Mondelēz international. “L’approccio unico di Ntt alle offerte di private 5G fornisce il tipo di agilità e visibilità di cui avremo bisogno per accelerare ulteriormente il nostro business”.

Reinventare le operazioni di business grazie al 5G

“Le aziende globali sono alla ricerca di un’unica soluzione di Private 5G da implementare in molteplici paesi. Per questo hanno bisogno di una sola rete realmente privata, un unico riferimento per l’accountability, una sola piattaforma di gestione e un solo partner di soluzioni in grado di rimuovere tutte le principali resistenze che caratterizzano le imprese di portata globale,” ha affermato PRIVATE 5G, Evp New ventures and innovation di Ntt. “La nostra offerta Ntt P5G supporta molti dei requisiti attuali dei Cxo, pertanto continueremo ad investire nella continua evoluzione del prodotto”.

“Dal momento che i dati e la mobilità diventano sempre più critici per l’operatività aziendale, il 5G consentirà alle organizzazioni di reiventare le proprie operazioni di business. Grazie a una più elevata velocità di elaborazione per un crescente numero di dati, il 5G semplificherà i progressi nell’intelligenza artificiale, nell’automazione e nell’IoT,” ha aggiunto Eric Clark, Chief digital and strategy officer per Ntt Data services North America. “Le modalità di raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati in tempo reale diventeranno fondamentali per il suo successo delle aziende e Ntt è in grado di guidare i nostri clienti in questo percorso”.

