Olivetti spinge sull'IoT, via all'intesa con Vection Technologies - CorCom

Si arricchisce il portafoglio di soluzioni business di Olivetti. La Digital Farm di Tim sigla un protocollo d’intesa con la multinazionale di software real-time Vection Technologies (quotata in Australia, ma fondata e con sede in Italia). In base al memorandum le due società si impegnano a collaborare per integrare in nuove realtà applicative dedicate al mondo IoT le soluzioni di Vection, basate sull’uso di tecnologie di realtà virtuale e aumentata, così da arricchire ulteriormente il portafoglio delle soluzioni di Olivetti rivolte al mercato business (B2B, B2B2C, B2C, B2G).

Il protocollo d’intesa punta alla definizione di una “innovativa proposta commerciale integrata”, si legge in una nota, per inserire le soluzioni di Vection nei mercati IoT di Olivetti come il manifatturiero, logistico, agricolo, automotive, finanziario, assicurativo ed altri di ampia rilevanza. Dall’intesa le parti si attendono di individuare e porre a valore nuove opportunità di mercato sfruttando la tecnologia abilitante garantita dalla rete fissa e mobile del Gruppo Tim, ed in particolare dalla tecnologia 5G.

Riposizionamento strategico per Olivetti

“L’avvio di questa collaborazione s’inserisce nel percorso di riposizionamento strategico di Olivetti come Digital Farm per le soluzioni IoT del Gruppo Tim, basato sull’evoluzione tecnologica e sul rinnovo del suo modello di business – dice Roberto Tundo, Ad di Olivetti –. Grazie a questo protocollo d’intesa, puntiamo a mettere a fattor comune le rispettive competenze innovative per sviluppare una proposizione commerciale in grado di esprimere valore tangibile per ciascuno dei differenti vertical di mercato di Olivetti. In questo modo estendiamo quanto già Olivetti mette a disposizione con le soluzioni attuali per supportare il percorso di trasformazione digitale delle imprese e della PA riposizionando Olivetti sulla capacità di presidio della frontiera tecnologica”.

“La collaborazione rappresenta un importante sviluppo della nostra strategia nazionale Italiana per la trasformazione digitale nel mondo delle imprese, unendo il know-how di Vection Technologies nei settori del real-time, della realtà virtuale ed aumentata, con l’esperienza consolidata di Olivetti nell’IoT e la forte presenza sul mercato delle imprese e della PA – dice Gianmarco Biagi, Ad di Vection Technologies –. Siamo pronti a collaborare con Olivetti nell’ambito del suo riposizionamento strategico come IoT Digital Farm del Gruppo Tim”.

Olivetti, si legge ancora nella nota, ” unisce alla leadership nei segmenti retail ed office un’esperienza consolidata nei settori dell’Internet of Things, dei sistemi di storage e di elaborazione dati di prossimità, della connettività evoluta di tipo wired, wireless e Machine to Machine, con un posizionamento distintivo di competenze nell’abilitazione del business attraverso l’evoluzione e l’innovazione digitale”.

