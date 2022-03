Vodafone inaugura l'era dell'economia delle cose: dispositivi che acquistano al posto degli utenti - CorCom

Vodafone lancia la nuova piattaforma globale che porta il mondo dei dispositivi connessi a un livello superiore, consentendo loro di fare trading in sicurezza tra loro per conto di un utente. Basandosi sulla forza della sua piattaforma Internet of Things (IoT), una delle più grandi al mondo con oltre 140 milioni di connessioni, la nuova piattaforma, denominata Digital asset broker (Dab), aiuterà i clienti Vodafone a beneficiare della nuova ‘Economia delle cose‘. Dispositivi, veicoli, arredi urbani intelligenti e macchine connesse potranno effettuare transazioni senza interruzioni e in sicurezza senza l’intervento umano, ma con il pieno controllo del proprietario.

Transazioni con tecnologia protetta

Si prevede che il numero di dispositivi connessi crescerà a livello globale fino a 30 miliardi entro il 2025. Con la piattaforma e la scala geografica di Vodafone, piuttosto che le aziende che costruiscono il proprio sistema complesso, a qualsiasi dispositivo viene assegnata un’identità digitale univoca. Può quindi comunicare ed effettuare transazioni in sicurezza con altri dispositivi utilizzando il portafoglio e la tecnologia di pagamento protetta dalla Sim mobile. Oltre ai dispositivi sulla piattaforma IoT globale di Vodafone, l’azienda fornirà anche collegamenti sicuri a molte altre piattaforme di terze parti e ai relativi ecosistemi di dispositivi durante il 2022, attingendo a molti settori, dall’automotive all’energia, alla produzione, alla catena di approvvigionamento e alla logistica. .

La piattaforma utilizza la più recente tecnologia blockchain, il che significa che tutti i dispositivi e le macchine collegati a Vodafone Dab sono verificati come affidabili e quindi autorizzati automaticamente a scambiare e scambiare dati e denaro su connessioni sicure e crittografate. Di conseguenza, le aziende possono lanciare nuovi prodotti che vengono rapidamente autenticati come sicuri per fare affari, indipendentemente da dove si trovano, e i dispositivi sono pronti per effettuare transazioni finanziarie in tempo reale.

“Stiamo costruendo internamente nuove piattaforme scalabili per i nostri clienti in Europa e Africa – afferma Johan Wibergh, Chief technology officer di Vodafone – . Questa, la nostra ultima piattaforma, guiderà la nuova ‘Economia delle cose’ in cui oggetti e dispositivi di uso quotidiano possono negoziare, acquistare e vendere servizi per nostro conto. Stiamo parlando attivamente con molte altre aziende per espandere rapidamente le partnership e ampliare l’ecosistema in tutto il mondo per includere altre funzionalità e schemi di pagamento”.

La prova di mercato: veicoli connessi ai punti ricarica

Il servizio prende ufficialmente vita con una prova di mercato in cui un veicolo elettrico connesso comunica in modo autonomo e sicuro con un punto di ricarica a Newbury, nel Regno Unito. Lavorando con Mastercard ed Energy Web, un’organizzazione no-profit focalizzata sulla decarbonizzazione delle reti energetiche, gli automobilisti ricevono informazioni in tempo reale sullo stato e la compatibilità del punto di ricarica disponibile più vicino e possono autorizzare il proprio veicolo a ricaricare senza sforzo. Vodafone ritiene che la piattaforma eliminerà l'”ansia da autonomia” – la paura di esaurire la durata della batteria – e consentirà ai clienti di scegliere consapevolmente fornitori di energia elettrica rinnovabile.

“L’elettrificazione è una parte importante degli sforzi globali di decarbonizzazione – dichiara Jesse Morris, Ceo di Energy Web Foundation – . Tuttavia, attualmente non c’è modo per i conducenti di veicoli elettrici di garantire che tutta l’elettricità utilizzata per caricare i propri veicoli provenga da fonti rinnovabili. Poiché l’accesso alle soluzioni di energia verde è democratizzato, ciò è assolutamente necessario. Lavorando con qualsiasi caricabatteria per veicoli elettrici su strada, la nostra soluzione può offrire a privati ​​e aziende la garanzia di un uso di energia pulita, un vero punto di svolta per gli utenti di veicoli elettrici e le aziende con flotte elettriche”.

Altre opportunità di business

Le nuove opportunità di business per la piattaforma di Vodafone includono un servizio auto a noleggio con ricarica in modalità pay-as-youdrive o in abbonamento, un’auto di famiglia corredata di servizio infotainment, contatori intelligenti e allarmi anti-intrusione industriali con addebito diretto, nonché l’autenticazione delle forniture mediche e altri beni per eliminare i falsi. In futuro sarà anche possibile per le macchine del caffè ordinare automaticamente le ricariche o per un lampione scambiare dati sui flussi di traffico con altri oggetti smart city.

Inoltre, Vodafone Dab risolve il problema della maggior parte dei dispositivi e dei sistemi connessi esistenti che tendono a funzionare in isolamento. Se, ad esempio, un veicolo ha bisogno di parlare con un parcheggio per prenotare uno spazio, in genere richiederebbe un’integrazione di sistemi costosa e dispendiosa in termini di tempo. La piattaforma Vodafone Dab fornisce un unico punto per i veicoli affidabili, o qualsiasi altro dispositivo, per interagire in più parcheggi o sistemi.

