Avanade si espande, via a 300 nuove assunzioni

Neolaureati e professionisti del digitale. Sono questi i profili richiesti per la campagna di reclutamento di Avanade che prevede 300 nuove assunzioni nelle sedi di Milano, Roma, Firenze e Cagliari per il 2020.

In particolare, le risorse ricercate sono per il 60% neolaureati Stem e laureati in altre discipline appassionati di digitale e di tecnologia da inserire con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, a discrezione del candidato, e per il 40% professionisti con competenze tecnologiche, con particolare focus su robotica, cloud e infrastruttura, mobile, sicurezza Crm.

Sistema Avanade per la formazione

L’operazione si inserisce nella strategia dell’azienda, specializzata nell’innovazione digitale e parte dell’ecosistema Microsoft, che punta all’inclusione e valorizzazione dei talenti. A questo scopo Avanade mette in campo iniziative volte a favorire inserimento in azienda, formazione, gestione dei percorsi di carriera e, più in generale, miglioramento della qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie.

Caratteristiche che hanno fatto incassare all’azienda la selezione, per l’11esimo anno consecutivo, da Top Employers Institute per i “migliori datori di lavoro italiani ed europei”.

Sul fronte “parità di genere” Avanade realizza il progetto “Academy for Girls”, programma di formazione tecnica per le ragazze che non hanno una preparazione informatica e che desiderano intraprendere una carriera nel digitale. L’Academy prevede lezioni in aula per un minimo di 200 ore ed un massimo di 400 da svolgere prima dell’inserimento in azienda.

Filosofia “Modern Workplace”

Previsti inoltre percorsi mirati lungo tutto il percorso di carriera: ai training sulle tecnologie emergenti si affiancano sessioni dedicate alla gestione delle persone, alle metodologie Agile e Design Thinking, corsi per sviluppare competenze trasversali e migliorare la conoscenza delle lingue straniere.

“Coerentemente con l’approccio Modern Workplace offerto ai clienti, in Avanade le persone sono al centro dell’organizzazione – dice Stefano Angilella, HR Director Italia Avanade -. Un ambiente di lavoro che fonde innovazione, strumenti di lavoro efficienti e una cultura aziendale inclusiva può favorire la crescita dei dipendenti, che, a sua volta, si traduce in un miglior servizio offerto ai clienti all’insegna di efficienza, produttività e crescita sostenibile”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA