Fastweb Academy, il 22% degli iscritti ha migliorato la propria posizione lavorativa

Fastweb Digital Academy taglia il traguardo dei 100mila partecipanti ai corsi sulle competenze digitali del futuro e il 22% degli iscritti ai corsi ha migliorato o cambiato la propria posizione lavorativa. Sono questi alcuni dei traguardi raggiunti dalla scuola per le nuove professioni fondata nel 2016 da Fastweb insieme a Fondazione Cariplo. Risultati, si legge in una nota, che testimoniano “la crescente domanda di competenze da parte della popolazione e che consolidano il percorso che da anni vede Fastweb impegnata nella digitalizzazione del Paese, anche attraverso la diffusione sempre più ampia delle nuove skill richieste dal mercato del lavoro”. I corsi della Fastweb Digital Academy sono completamente gratuiti e aperti a tutti.

Migliorano le posizioni lavorative

Secondo i dati della survey condotta su 15mila iscritti alla community della Fastweb Digital Academy oltre il 22% dichiara di aver arricchito il proprio curriculum vitae con i corsi Fda riuscendo a cambiare o a migliorare la propria posizione lavorativa mentre l’85% dichiara di aver frequentato almeno un corso nell’ultimo anno portando a 4 il numero dei corsi effettuati in media dagli iscritti grazie anche alla possibilità di seguire le lezioni in qualsiasi momento in modalità on demand. La competenza e la disponibilità dei docenti della scuola si confermano inoltre tra gli elementi più apprezzati dagli iscritti e dalle iscritte, seguite dalla fruibilità dei corsi e dalla portata innovativa dei contenuti offerti.

Ecco i corsi più richiesti

Dalla sua fondazione la scuola ha avviato, in presenza o in streaming, oltre 1.000 classi e oggi conta più di 100 corsi a catalogo fruibili on demand. Particolarmente richiesti i corsi nell’ambito del digital marketing e dei social network e della creatività digitale che abbracciano le professioni legate alla grafica, alla progettazione, al visual fino al fashion design, oltre ai percorsi dedicati alla sostenibilità e inclusività e alle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e per l’apprendimento di competenze nell’ambito della cybersecurity per la formazione di esperti che saranno sempre più ricercati nei prossimi anni.

