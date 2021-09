Sky lancia l'Academy Digital: tecnologia contro il climate change - CorCom

Più competenze digitali. Ma anche più consapevolezza sulla crisi climatica. Sono i due obiettivi della Sky Academy Digital, il progetto di Sky rivolto alle scuole italiane, che punta a formare gli studenti di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni.

A chi è aperto il progetto

Sky Academy Digital si rivolge alle scuole di tutta Italia e offrirà alle classi che aderiranno un percorso didattico pensato appositamente per promuovere l’inclusività digitale e supportare i ragazzi nell’acquisizione di nuove competenze per un utilizzo consapevole della rete.

Ma il progetto, realizzato in partnership con Bip, ha anche un’altra finalità: permetterà infatti agli studenti di approfondire le tematiche ambientali, in linea – si legge in una nota -con l’impegno di Sky “nel promuovere comportamenti responsabili attraverso la campagna Sky Zero”, con cui l’azienda si è impegnata a diventare net zero carbon entro il 2030.

Il contest fra classi

Il progetto educativo della Sky Academy Digital, presentato alla presenza del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, permetterà agli studenti coinvolti di sviluppare la loro idea digitale per il futuro del pianeta.

Grazie a materiali dedicati messi a punto da Sky e dai suoi partner, le classi si sfideranno nella progettazione di una soluzione digitale (un gioco digitale, un sito web o un’app a seconda del grado scolastico) finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi per contrastare il cambiamento climatico.

Per partecipare, gli insegnanti potranno registrare le loro classi sul sito della Sky Academy Digital all’indirizzo www.skyacademy.it. Gli studenti avranno poi tempo fino al prossimo 28 febbraio per presentare le loro idee. A seguire, una giuria di esperti selezionerà il progetto vincitore e i ragazzi che lo hanno realizzato avranno la possibilità di attivare gratuitamente la connessione ultrabroadband di Sky Wifi per 12 mesi.

