Smart working contro il caro-bollette? Si apre il dibattito

Riaccelerare sullo smart working. Ossia rifavorirne l’adozione. È questa l’ipotesi che sta prendendo piede, almeno a livello di dibattito, per contrastare il caro-bollette di aziende e pubbliche amministrazioni e favorire il risparmio energetico. Innegabili i vantaggi: meno ore in sede significa meno consumi sia a livello di illuminazione e ancor più di riscaldamento – visto che la stagione invernale si avvicina. E lo smart working torna ad essere protagonista anche nella battaglia ambientale: meno lavoratori che si recano in sede significa meno creazione di C02, alias meno inquinamento.

Imprese, PA e cittadini: come favorire tutta la “filiera”?

Se il Covid ha messo in moto la rivoluzione con risultati senza precedenti anche in termini di produttività, la crisi energetica potrebbe rappresentare il punto di non ritorno innescando un’adozione massiccia del lavoro agile oltre ogni aspettativa. Vero è che bisognerà cercare di conciliare gli interessi e le esigenze di tutti, o almeno della maggior parte dei soggetti in causa senza trscurare l’anello “finale” della filiera: i cittadini.

L’Asstel a favore del lavoro agile

Fra i fautori dello smart working come soluzione salva-bollette c’è Asstel, l’associazione che rappresenta la filiera delle Tlc: “Se questa modalità di organizzazione del lavoro, nella nuova normalità della società post pandemica, ha consentito e sta consentendo di bilanciare le esigenze delle imprese e dei dipendenti della filiera Tlc, oggi potrebbe concorrere ad una riduzione della domanda di energia, evitando gli spostamenti dei lavoratori. Anche in ragione dei cambiamenti in atto nell’economia è necessario proseguire nel processo di trasformazione delle modalità di organizzazione del lavoro e per questo è fondamentale continuare a investire sullo smart working”, sottolinea il direttore di Assotelecomunicazioni-Asstel, Laura di Raimondo.

Italiani in controtendenza rispetto al resto d’Europa

I cittadini italiani, contrariamente a quanto sta accadendo nel resto d’Europa, si stanno dimostrando non troppo entusiasti di continuare a lavorare fra le mura domestiche. Secondo i risultati di un’indagine di Ranstad Research l’Italia ha rallentato la propria corsa allo smart working: su 8,3 milioni di potenziali lavoratori da remoto solo un terzo è “smart worker” almeno un giorno a settimana contro i 12,2 milioni del 2020. Un trend in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei che registrano un’accelerazione verso il lavoro agile.

E da un policy brief realizzato a inizio anno dall’Inapp – in tempi non sospetti rispetto alla crisi energetica che si è innescata a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina – fra le criticità evidenziate dai lavoratori meno entusiasti spiccavano i costi dell’energia al pari con la questione del diritto alla disconnessione. E c’è da aspettarsi, dunque, che il caro-bollette incida molto di più in percentuale rispetto a qualche mese fa.

