WindTre unica telco fra i vincitori dei Linkedin Talent Awards - CorCom

E’ WindTre l’unica telco che compare fra i vincitori dell’edizione 2021 dei Linkedin Talent Awards, riconoscimento assegnato dal social network professionale alle aziende in base al loro utilizzo di LinkedIn talent solutions e alle loro attività sulla piattaforma. Alla società guidata da Jeffrey Hedberg, è andato il premio della sezione “Best employer brand on LinkedIn”, per la fascia di imprese da 3 a 10mila dipendenti.

Ma non è questa l’unica realtà del mondo Tech e Ict a comparire fra i vincitori del premio destinato alle aziende di tutto il mondo che hanno dimostrato una notevole adattabilità, innovazione e creatività nella valorizzazione dei talenti. Nella categoria “Miglior team di acquisizione di talenti” il riconoscimento è infatti andato anche ad Aesys, azienda specializzata nello sviluppo di sistemi informativi (fascia fino a mille dipendenti), a Gruppo Techedge, società di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e servizi It per il mercato bancario, medicale, industriale, telecomunicazioni e Pa (da mille a 5mila dipendenti) e ad Engineering Ingegneria Informatica, realtà specializzata nella trasformazione digitale per i settori finanza, pubblica amministrazione, utility, telco e industria (da 5 a 20mila dipendenti).

Sempre in ambito It, il riconoscimento è infine andato a Gruppo Prysmian, azienda specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche, per la categoria “Diversity champion”, fascia fino a 20mila dipendenti.

In luce le aziende che hanno sviluppato talenti e creato ambienti inclusivi

I Linkedin Talent Awards vengono organizzati dal 2017 per mettere in risalto le aziende “che sono state capaci di coinvolgere e sviluppare i migliori talenti, attraverso la giusta strategia di talent management e il giusto mix di strumenti a supporto, avvalorandosi anche del supporto delle soluzioni e delle attività promosse dalla piattaforma”. Per essere presa in considerazione nel contest, un’azienda deve utilizzare le soluzioni Talent di LinkedIn e avere sede in uno dei Paesi partecipanti all’edizione.

“Ai Talent Awards vogliamo mettere in luce le aziende di tutto il mondo che si sono distinte nell’ultimo anno nel coinvolgere i talenti, nella creazione di luoghi di lavoro inclusivi, nella costruzione di forti Employer brand, nell’incoraggiare l’apprendimento e lo sviluppo e nel lavoro sulla fidelizzazione dei dipendenti – scrive Linkedin -. Le aziende finaliste hanno dimostrato la loro capacità di adattarsi, innovare e far avanzare la comunità dei talenti nel nuovo mondo del lavoro”.

