In volata CorCom e i siti Digital360: 4,5 milioni di visitatori unici, boom di eventi online

Continua a salire la curva del traffico su CorCom e le testate e i siti di Digital360, 56 asset digitali tra portali, canali web e newsletter. I visitatori unici hanno raggiunto quota 4,5 milioni e nel solo mese di aprile si è registrata una crescita del 219% rispetto a un anno fa dopo il +189% messo a segno nel mese di marzo. Boom anche per gli eventi digitali: una sessantina quelli organizzati dal Gruppo da inizio anno, pari a una crescita del 200% anno su anno.

“Questi risultati sono il frutto degli investimenti compiuti negli anni passati, insieme alla scelta, negli ultimi mesi, di mettere a disposizione della nostra community informazioni e servizi per affrontare l’emergenza e la ripartenza – commenta Raffaello Balocco, ceo di Digital360 -. Il Network360, è ormai affermato punto di riferimento per l’informazione sull’innovazione digitale in Italia, e gli eventi digitali, utili a trasformare qualsiasi format in presenza fisica in un equivalente virtuale, rappresentano una componente crescente del fatturato del Gruppo”.

WEBINAR Fase 2: più competenze digitali per supportare la ripresa. Scopri come! Risorse Umane/Organizzazione Smart working

Il Network Digital360 è il principale in Italia fra testate e portali B2B dedicati ai temi della trasformazione digitale e dell’innovazione imprenditoriale, rivolti ad un pubblico di manager, professionisti, policy maker, politici, tech company, startup. Fra i temi che hanno riscosso maggiore interesse nel mese di aprile 2020, si evidenziano quelli correlati all’uso di strumenti digitali per le attività di impresa durante l’emergenza e quelli per gestire al meglio la ripartenza durante la fase 2: dallo smart working alla gestione e controllo dei macchinari di produzione da remoto, passando per gli strumenti di gestione del rischio operativo e finanziario.

Molteplici i format utilizzati da Digital360 per gli eventi digitali organizzati per i clienti: dai webinar della durata di un’ora, che hanno segnato una media di oltre 150 partecipanti con un aumento del 100% rispetto al 2019, a eventi articolati e complessi di diverse ore, con decine di relatori e speaker connessi da tutto il mondo, migliaia di partecipanti e, in alcuni casi, anche con la possibilità di effettuare “visite virtuali” di location di interesse.

@RIPRODUZIONE RISERVATA