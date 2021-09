La Vodafone Tv cresce con Facebook watch: l'offerta in Italia da ottobre - CorCom

La piattaforma tv digitale di Vodafone, servizio cloud-based che conta 22 milioni di clienti in 10 mercati, si prepara ad incorporare Facebook watch nel territorio europeo: diventerà così il primo operatore di pay-tv nella regione ad offrire questo tipo di servizio. L’annuncio è stato dato dalla società, la quale ha spiegato che Vodafone tv, con la nuova funzionalità, consentirà ai suoi abbonati di scoprire “una delle più grandi librerie al mondo di contenuti con e senza script, provenienti da un ecosistema diversificato di partner, editori e singoli creatori, comprese le emittenti nazionali”. La programmazione spazia dalle notizie e dall’intrattenimento, dai giochi agli eventi dal vivo, insieme ai contenuti generati da celebrità e influencer e ai live e on demand di importanti competizioni sportive.

Facebook watch sarà disponibile per gli abbonati a Vodafone tv dal prossimo mese in Germania, Italia, Repubblica Ceca, Portogallo e Grecia. Altri mercati europei saranno annunciati a tempo debito. Gli abbonati potranno accedere al servizio tramite il proprio set-top box Vodafone.

Accesso ai contenuti di Facebook originals

Previsto anche l’accesso ai contenuti di Facebook originals, come il programma di chat Red table talk, il reality Peace of mind with Taraji e Humans of New York: the series, l’incarnazione televisiva dell’acclamato blog fotografico. I contenuti di Facebook originals disponibili per i clienti di Vodafone tv includeranno anche materiale in tedesco, italiano, spagnolo e altre lingue. I contenuti generati dagli utenti in lingua locale sono inoltre facili da trovare sulla piattaforma in ogni mercato nazionale.

Facebook watch, infine, fornisce un portale che consente ai clienti Vodafone di vedere cosa stanno facendo i loro amici, collegando gli spettatori alle storie video che i loro collegamenti di Facebook stanno pubblicando.

WHITEPAPER Trasformazione digitale: le tecnologie più rilevanti per supportare la crescita delle aziende Digital Transformation

“Vodafone si impegna a fornire ai suoi 22 milioni di clienti televisivi in tutta Europa la più ampia gamma di contenuti entusiasmanti, divertenti e coinvolgenti e ora stiamo consentendo loro di connettersi ai video che amano guardare tramite la piattaforma Facebook“, afferma Alex Froment-Curtil, direttore commerciale del gruppo Vodafone.

.

@RIPRODUZIONE RISERVATA