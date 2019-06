Sony a sostegno dei filmmaker, via all’Ambassador Programme

Sony a sostegno dei filmmaker indipendenti. La società lancia il Sony Pro Ambassador Programme, programma che offre strumenti evoluti a un gruppo selezionato di professionisti del cinema. Obiettivo incoraggiare i filmmaker a condividere esperienze concrete, consigli pratici e approfondimenti sul loro personale processo di produzione cinematografica, in modo da ispirare le attuali e le future generazioni di filmmaker.

Nello specifico, verrà data vita a una community per la condivisione reciproca delle conoscenze dei filmmaker che hanno scelto i camcorder portatili di Sony (tra cui i modelli PXW-FS5, PXW-FS5M2, PXW-FS7 e PXW-FS7M2).

Prenderanno parte al programma i britannici James Matthews e Alister Chapman. Insieme a loro Stéphane Couchoud dalla Francia, Simone Cioè dall’Italia, Horacio Cabilla dalla Spagna, Alexandru Don dalla Romania e Mike Suminski dalla Germania.

“Sony è orgogliosa del rapporto profondo e costruttivo che ha instaurato con la community di filmmaker per aiutarli, come recita il nostro claim, ‘Go Make Tomorrow’. Sony Pro Ambassador Programme rappresenta il passo successivo per rafforzare ancora di più il legame con i filmmaker“, ha dichiarato Florence Quintin, Campaign Marketing Manager di Sony Professional Europe.

Il trailer del Sony Pro Ambassador Programme è sul nuovo profilo Instagram @sonyprofilmmaking e il canale YouTube di Sony.

