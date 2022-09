Twitter replica a Musk sul caso Zatko: “Non è stata violata l’intesa”

Il pagamento di un’indennità da 7,75 milioni di dollari all’informatore che poi ha denunciato la società non ha violato le condizioni dell’accordo di acquisizione da 44 miliardi di dollari da parte di Elon Musk. Lo afferma Twitter, rispondendo alla inviata venerdì dagli avvocati del patron di Tesla – la terza finalizzata a tirarsi fuori dall’accordo – nella quale si sosteneva che la mancata richiesta del suo consenso prima di pagare l’informatore Peiter Zatko ha violato l’accordo di fusione.

Le dichiarazioni di Zatko fra le motivazioni di Musk

Zatko, responsabile della sicurezza dell’azienda licenziato da Twitter a gennaio, il mese scorso ha accusato la società di social media di aver falsamente affermato di avere un solido piano di sicurezza e di aver fatto dichiarazioni fuorvianti sulle sue difese contro gli hacker e gli account spam. In particolare, l’informatore aveva denunciato “carenze estreme ed eclatanti” della società di social media relative alla privacy, alla sicurezza e alla moderazione dei contenuti. Musk ha usato anche queste motivazioni per non procedere all’acquisizione del social.

WHITEPAPER Customer Experience agile, PERSONALIZZATA e omnicanale: come passare al modello 4.0 Marketing Telco

La motivazione è “sbagliata e non valida”, afferma Twitter in una comunicazione alla Securities and Exchange Commission alla vigilia del voto dei suoi azionisti sull’operazione da 44 miliardi di dollari. Il gigante dei social media fa quindi notare che intende far rispettare l’accordo e chiudere la transazione al prezzo e ai termini concordati con Musk.

Scatta l’ora del voto degli azionisti

Durante l’assemblea, fra l’altro, agli azionisti verrà chiesto di votare su una proposta per approvare il compenso che potrebbe essere dovuto da Twitter a determinati funzionari esecutivi come conseguenza dell’acquisizione. Parallelamente, la società ha rivelato di aver rallentato in modo significativo le assunzioni nel secondo trimestre e di essere più selettiva nel ricoprire ruoli, nel tentativo di ridurre i costi. A maggio, l‘amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, aveva addirittura detto ai dipendenti che l’azienda avrebbe sospeso la maggior parte delle assunzioni e avrebbe esaminato tutte le offerte di lavoro esistenti.

Se l’operazione di acquisto sarà completata, gli azionisti di Twitter avranno il diritto di ricevere $ 54,20 in contanti per ogni azione ordinaria che possiedono, ha affermato la società, aggiungendo che il suo consiglio di amministrazione è fortemente favorevole all’acquisizione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA