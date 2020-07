Twitter scende “in campo”, partnership con l’Inter sui contenuti premium

Twitter scende in campo. Di calcio. La società guidata da Jack Dorsey annuncia una ​partnership con l’Inter – FC Internazionale Milano – per ​promuovere e monetizzare i contenuti premium del club pubblicati su tutti gli account ufficiali.

Con il nuovo accordo, l’Inter si unisce all’Amplify Programme di Twitter, che consente agli inserzionisti di investire sui contenuti brand-safe nel campo dello sport, dell’informazione e dell’entertainment a livello globale.

La collaborazione con l’Inter è l’ultima partnership in ordine di tempo siglata da Twitter con alcune delle società sportive più influenti del mondo, tra le quali figurano anche altri top club calcistici europei.

Per gli inserzionisti contenuti brand-safe

I tifosi interisti e gli utenti di Twitter in tutto il mondo avranno ora più possibilità di interagire e rimanere aggiornati sulle ​ultime notizie del club sulla piattaforma ​con contenuti che includeranno ​anteprime sulle partite, interviste con i giocatori, video dei ​dietro le quinte, ​degli allenamenti e clip con alcuni dei momenti top della storia dell’Inter.

“Siamo entusiasti di avviare questa partnership con l’Inter, un club acclamato a livello mondiale che usa le piattaforme digitali in modo innovativo per coinvolgere la propria community – dice ​Simone Tomassetti​,​ Partner Manager di Twitter per il Sud Europa, Benelux e Scandinavia –​. Quando si tratta di sport, Twitter è dove i tifosi si ritrovano per interagire tra loro in tempo reale. Questa collaborazione con l’Inter contribuirà ad aumentare il volume delle conversazioni sul calcio su Twitter e offrirà agli sponsor l’opportunità di connettersi con ciò che sta accadendo”.

“L’impegno per la trasformazione digitale e il costante desiderio di innovazione sono pilastri per il nostro club – dice Alessandro Antonello​, ​FC Internazionale Milano Corporate Ceo​ –. “Siamo certi che la collaborazione con una società celebre a livello mondiale come Twitter darà un valore aggiunto ai nostri contenuti”.

