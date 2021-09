YouTube al giro di boa: superati i 50 milioni di utenti paganti - CorCom

I servizi di streaming musicale a pagamento di YouTube hanno superato i 50 milioni di abbonati: una pietra miliare per Google, che in questo remunerativo settore se la vede con i più collaudati Amazon, Apple e Spotify in un quadro estremamente competitivo. Dopo un avvio lento dal lancio nel 2018, i servizi di streaming musicale di YouTube hanno attratto milioni di utenti paganti negli ultimi mesi, sino a raggiungere 50 milioni di abbonati ad agosto.

Si tratta di un notevole e rapido incremento, rispetto ai 30 milioni di abbonati segnalati da YouTube nell’ottobre dello scorso anno. La tendenza riflette la crescente domanda di YouTube Music, che costa 10 dollari al mese, e YouTube Premium, prodotto ampliato con funzionalità video extra che costa 12 dollari al mese.

La svolta con Lyor Cohen

Dopo anni di attrito con l’industria musicale, in cui You Tube ha tentato di convincere alcuni dei suoi miliardi di utenti a pagare per i contenuti, Google ha assunto Lyor Cohen, un dirigente discografico di lunga data che ha aiutato a sviluppare artisti tra cui Kanye West, per guidare il lancio di YouTube Music e trasformare in un rivale di Spotify. La base di abbonati ampliata rende ora Google un vero concorrente nel mercato dello streaming musicale a pagamento dopo una serie di lanci di prodotti falliti nel corso degli anni.

quiz [QUIZ] Sei pronto per garantire una customer connection eccellente? CRM Digital Transformation

Un’ascesa contro le aspettative di Wall Street

Spotify ha riferito di aver raggiunto 165 milioni di abbonati nel secondo trimestre, mentre Apple e Amazon contavano rispettivamente 78 milioni e 63 milioni di abbonati alla fine del primo trimestre, secondo le stime di Midia. Spotify è stato lanciato nel 2008, Apple Music nel 2015 e Amazon Music Unlimited nel 2016. Il recente impeto di crescita di YouTube ha sfidato le aspettative più prudenti di Wall Street: al momento del lancio nel 2018, gli analisti di Morgan Stanley prevedevano che YouTube Music avrebbe raggiunto solo 25 milioni di abbonati nel 2022. Gli analisti si chiedevano se YouTube Music avrebbe avuto successo dopo che le precedenti incursioni di Google nello streaming di musica a pagamento, come Google Play e YouTube Red, non erano riuscite a ottenere grandi risultati.

Versati 4 miliardi di dollari di diritti musicali

YouTube è il sito di video più grande del mondo e i video prodotti in modo brillante da pop star attirano miliardi di visualizzazioni. Ma le etichette discografiche e gli artisti si sono lamentati per anni del fatto che la piattaforma stava cambiando rapidamente il settore, ospitando una proliferazione di video di fan che usavano la loro musica senza il permesso di licenza.

Dopo essersi unito a YouTube nel 2016, Cohen ha cercato di ricucire il rapporto con le grandi etichette musicali – Universal Music, Sony e Warner – promuovendo un nuovo servizio per “renderli ricchi”. “Ho visto questo settore evolversi da un’attività audio, a un’attività audiovisiva e ora a un’attività audiovisiva”, ha detto Cohen. “Come piattaforma audio-visiva, il nostro obiettivo è diventare il principale generatore di entrate per l’industria musicale“.

A giugno Cohen ha affermato anche che YouTube ha pagato più di 4 miliardi di dollari ai titolari dei diritti musicali nei 12 mesi precedenti. Dei 4 miliardi di dollari, il 30 per cento proveniva da abbonamenti, mentre il resto erano entrate pubblicitarie. In confronto, Spotify ha affermato di aver pagato $ 5 miliardi ai titolari dei diritti l’anno scorso.

@RIPRODUZIONE RISERVATA