Consip, acquisti della PA in crescita a quota 16,6 miliardi - CorCom

Indicatori economici-finanziari e operativi in forte crescita per Consip. E’ quanto emerge dal bilancio 2020 aprovato dall’assemblea degli azionisti della società – partecipata 100% dal Ministero dell’Economia e Finanze – che disegna un anno, si legge nella nota, “estremamente rilevante per la società, chiamata a svolgere ai primi di marzo 2020 il ruolo di soggetto attuatore della Protezione civile per gli acquisti per l’emergenza Covid-19, dimostrando di essere una risorsa per lo Stato anche in condizioni emergenziali, valorizzando competenze specialistiche e professionalità”.

La gestione operativa nel dettaglio

Nel dettaglio la gestione operativa registra 16,6 miliardi, e una crescita del 9% rispetto al 2019, degli acquisti delle PA attraverso strumenti Consip.

Ammonta a 10,8 miliardi (+52% vs 2019) il valore delle gare aggiudicate per un totale di 268 lotti (+46% vs 2019) e a 3,2 miliardi il risparmio per la PA.

La gestione economico-finanziaria fa segnare un utile netto di esercizio pari a 4,6 milioni, di cui 2,4 milioni destinato al Bilancio dello Stato, e un incremento del valore della produzione che eccezionalmente raggiunge i 211 milioni (+187% vs 2019), per effetto delle attività di “Soggetto Attuatore” di Protezione Civile nell’Emergenza Covid una riduzione del 14% dei costi operativi, di supporto e funzionamento.

Programma di razionalizzazione acquisti PA

Si registra un’elevata performance degli strumenti di negoziazione, con il Mepa che ha sfiorato i 5,6 miliardi di acquisti delle PA (+15% vs 2019), lo Sdapa (Sistema dinamico di acquisto della PA) che ha fatto segnare 5,1 miliardi di valore di gare bandite (+114% vs 2019) e le Gare in Asp (Application Service Provider) – in cui le PA utilizzano la piattaforma di eProcurement Mef/Consip per proprie gare autonome – che hanno fatto segnare 1.295 gare bandite (+31% vs 2019)

Digitalizzazione della PA

Relativamente alle gare per la digitalizzazione della PA e per specifiche esigenze di singole amministrazioni, si registrano importanti risultati dalle iniziative per l’Agenda Digitale e il Sistema pubblico di Connettività con 1,1 miliardi di acquisti delle PA (+38% vs 2019) e dalle iniziative per Sogei e altre PA con 0,4 miliardi di acquisti effettuati (+5% vs 2019).

