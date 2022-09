Ricetta bianca in modalità elettronica, la svolta della Toscana

Stop alla carta anche per le ricette bianche, quelle per la prescrizione di farmaci non rimborsati dal servizio sanitario. In Toscana debutta la ricetta bianca elettronica. Il servizio, operativo da qualche giorno, permette ai cittadini di ottenere il codice della ricetta comodamente via sms o e-mail, al pari dunque della modalità della ricetta rossa. E i farmaci prescritti potranno essere acquistati su tutto il territorio nazionale.

Sempre più numerosi i servizi digitali nella regione

“La Toscana ha sempre creduto molto nella digitalizzazione e quello delle ricette elettroniche è solo un esempio, accanto al fascicolo sanitario online o all’app Toscana Salute da dove sempre più numerosi sono i servizi a cui si può accedere”, sottolinea l’assessore regionale alla salute Simone Bezzini.

Riguardo ai numeri delle ricette rosse dematerializzate la Regione fa sapere che sono stati oltre 61 milioni i messaggi sms gestiti da marzo 2020 fino ad oggi dalla piattaforma regionale. Il tutto grazie alla piattaforma per le ricette elettroniche sviluppata durante la pandemia dal dipartimento servizi informatici della direzione alla sanità della Regione: abilitata prima per l’erogazione delle ricette farmaceutiche e di distribuzione dei medicinali acquistati dalla Regione e distribuiti a particolari categorie di pazienti dalle farmacie stesse (i cosiddetti ”dpc”), da settembre 2021 sono state aggiunte anche le prescrizioni delle visite specialistiche e di diagnostica ambulatoriale.

Ricette bianche: 15mila i codici già inviati

Il servizio rimasto effettivo anche dopo che l’emergenza pandemica è stata superata. Già 15mila i codici inviati per la ricetta bianca elettronica da quando ha debuttato il servizio nei giorni scorsi.

