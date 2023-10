Scuola digitale: online “Unica”, la piattaforma che connette famiglie e studenti

Un solo punto di accesso ai servizi digitali dedicati a studenti e famiglie e per agevolare le comunicazioni scuola-famiglia. È questo il biglietto da visita di “Unica”, la nuova piattaforma online lanciata dal ministero dell’Istruzione e del merito. “Una tappa fondamentale – fa sapere il ministro Giuseppe Valditara – del nostro impegno nell’offrire un’istruzione più accessibile, efficiente e orientata al futuro”.

Gli obiettivi della nuova piattaforma

Unica è stata ideata per offrire, per la prima volta, un solo punto di accesso ai servizi digitali dedicati alle famiglie e agli studenti e per agevolare le comunicazioni tra la scuola e la famiglia. Particolare attenzione è data al tema dell’orientamento: grazie a nuovi strumenti, con il docente tutor, che consentiranno a ciascun studente di individuare e valorizzare i propri talenti e che, con il docente orientatore, daranno un concreto supporto nell’individuazione del percorso più indicato per il futuro dei ragazzi, universitario o professionale.

Unica è prevista dal Piano di semplificazione per la Scuola lanciato ad aprile dal ministro Valditara e in attuazione delle Linee guida per l’orientamento approvate a dicembre 2022. La piattaforma è disciplinata da un DM firmato dal ministro Valditara dopo il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

“Con il lancio di Unica – spiega il ministro Valditara – ribadiamo il nostro impegno a rendere l’istruzione più accessibile, efficiente e orientata al futuro. Questa piattaforma è stata progettata insieme ai principali attori della scuola con l’obiettivo di dare risposta a bisogni concreti, garantendo semplicità e immediatezza nella fruizione dei servizi. La sua introduzione è una tappa fondamentale nel percorso verso l’eccellenza nell’educazione italiana e il rafforzamento dell’alleanza scuola-famiglia”.

Cosa si può fare con “Unica”

La piattaforma sarà disponibile per oltre 10mila scuole statali e paritarie, interessando più di 6,5 milioni di studenti, circa 8 milioni di genitori, delegati, tutori o responsabili genitoriali, e più di 1 milione di persone che lavorano ogni giorno nella scuola

Navigando all’interno della piattaforma sarà possibile consultare informazioni e dati utili per una scelta consapevole del percorso scolastico e post-scolastico; fruire in modo organico e personalizzato di tutti i servizi digitali relativi all’orientamento, alle iscrizioni, ai pagamenti, nonché alle iniziative a sostegno del diritto allo studio; seguire facilmente l’intero ciclo scolastico e i principali traguardi raggiunti attraverso l’e-portfolio, un documento digitale sempre a disposizione di studenti e famiglie; entrare in contatto con il tutor scolastico e il docente orientatore, le nuove figure istituite dal Mim per supportare famiglie e studenti nei momenti di scelta del percorso scolastico.

Com’è strutturata la piattaforma

Unica è organizzata in tre sezioni: “Orientamento”, con informazioni e strumenti utili per scegliere il percorso formativo e contattare il tutor e il docente orientatore; “Vivere la scuola”, per cogliere tutte le opportunità del panorama scolastico; “Strumenti”, per semplificare la vita delle famiglie con servizi innovativi.

Inoltre sulla piattaforma sono a disposizione dati e informazioni sulle possibilità offerte dal panorama formativo e dal mondo del lavoro, numerosi servizi che arricchiscono l’offerta formativa e l’esperienza scolastica in materia di inclusione, cyber-bullismo, educazione civica, alimentare e sportiva, e infine strumenti per semplificare il rapporto tra famiglie, scuole e ministero, agevolando l’accesso a misure dedicate al sostegno del diritto allo studio nonché ai servizi amministrativi come la gestione di pagamenti e il crowdfunding.

