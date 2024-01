OpenAI di nuovo nel mirino del Garante italiano: “ChatGpt viola la privacy”

OpenAI ancora nel mirino del Garante Privacy. L’Autorità ha notificato alla società che gestisce la piattaforma di intelligenza artificiale ChatGpt, l’atto di contestazione per aver violato la normativa in materia di protezione dei dati personali.

“A seguito del provvedimento di limitazione provvisoria del trattamento, adottato dal Garante nei confronti della Società lo scorso 30 marzo, e all’esito dell’istruttoria svolta, l’Autorità ha ritenuto che gli elementi acquisiti possano configurare uno o più illeciti rispetto a quanto stabilito dal Regolamento Ue”, spiega il Garante in una nota.

Dopo lo stop cautelare della scorsa primavera e i rimedi che OpenAI si era impegnata a mettere in pratica per rispondere ai rilievi, l’Autorità aveva aperto un’istruttoria sul sistema di GenAI; indagine che ha evidenziato importanti criticità. E le contestazioni di merito di oggi ricalcano quelle anticipate all’epoca con il provvedimento cautelare.

OpenAi, 30 giorni per “difendersi”.

OpenAI, avrà 30 giorni per comunicare le proprie memorie difensive in merito alle presunte violazioni contestate. Nella definizione del procedimento il Garante terrà conto dei lavori in corso nell’ambito della speciale task force, istituita dal Board che riunisce le Autorità di protezione dati dell’Ue (Edpb).

Lo stop cautelare a ChatGpt

Lo scorso 30 marzo il Garante Privacy aveva disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, aprendo contestualmente un’istruttoria.

Nel provvedimento, si rilevava la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma.

Secondo l’Aurorità, inoltre, le info fornite da ChatGpt non corrispondono al dato reale, “determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto”, si legge nel provevdimento dello scorso marzo.

Da ultimo, nonostante – secondo i termini pubblicati da OpenAI – il servizio sia rivolto ai maggiori di 13 anni, l’Autorità evidenziava come l’assenza di qualsivoglia filtro per la verifica dell’età degli utenti esponga i minori a risposte assolutamente inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza.

Le misure richieste a OpenAI

Sulla base del provvedimento di marzo l’Autorità, aveva chiesto ad OpenAI di adottare una serie di misure concrete.

Informativa. OpenAI dovrà predisporre e rendere disponibile sul proprio sito un’informativa trasparente, in cui siano illustrate modalità e logica alla base del trattamento dei dati necessari al funzionamento di ChatGPT nonché i diritti attribuiti agli utenti e agli interessati non utenti. L’informativa dovrà essere facilmente accessibile e collocata in una posizione che ne consenta la lettura prima di procedere all’eventuale registrazione al servizio. Per gli utenti che si collegano dall’Italia, l’informativa dovrà essere presentata prima del completamento della registrazione e, sempre prima del completamento della registrazione dovrà essere loro richiesto di dichiarare di essere maggiorenni. Agli utenti già registrati, l’informativa dovrà essere presentata al momento del primo accesso successivo alla riattivazione del servizio e, nella stessa occasione, dovrà essere loro richiesto di superare un age gate che escluda, sulla base dell’età dichiarata, gli utenti minorenni.

“Regole certe per l’AI”: esperti e avvocati scrivono all’Ue

Regolamentare gli algoritmi di intelligenza artificiale per mitigare i rischi derivanti da bias e pregiudizi e sensibilizzare su un uso corretto di questi strumenti. È la richiesta contenuta nella lettera inviata alle istituzioni europee da un cospicuo gruppo di avvocati ed esperti di AI, su iniziativa e dell’avvocata Sabire Sanem Yılmaz e di Anna Cataleta, avvocata e senior partner di P4I, società del gruppo Digital360. Oltre alla promotrice Cataleta, figurano le firme di altri esperti di P4I. Si tratta di Alessandra Nisticò, Mariaconcetta Oddo,

Aurelia Losavio e Anna Italiano.

“La lettera è stata sottoscritta da svariate professioniste, accademiche ed esperte del digitale e della protezione dei dati personali, le quali si sono unite alla causa con entusiasmo e trasporto”, scrive Cataleta in un lungo post su Linkedin. Ma si tratta di una battaglia che non è e non deve esclusivo appannaggio delle donne. “Anche tutti gli uomini dovrebbero farsi promotori di simili iniziative ed è per questo che tale progetto ha trovato l’appoggio di numerosi professionisti e amici”, spiega Cataleta.

“È fondamentale – conclude – che vi sia coesione nella società intera per comprendere, prevenire e combattere tali fenomeni negativi, di modo da creare uno spazio di vita migliore per tutti. Questo, con l’auspicio che in futuro le cose possano cambiare veramente e che i più forti possano combattere al fianco dei più deboli contro le ingiustizie sociali.

SCARICA QUI LA LETTERA

