San Marino multa Facebook per 5 milioni di euro: violate le norme su privacy e data protection - CorCom

Il Garante dati aggiunge tuttavia che Facebook Ireland non ha provveduto a fornire a questa Autorità adeguate informazioni anche tecniche in ordine alle modalità con le quali viene effettuato il controllo dell’età dei minorenni e comunque in generale delle persone che accedono alla piattaforma. L’Autorità “rileva la inesistenza di soluzioni che avrebbe dovuto adottare Facebook Ireland Ltd. per verificare l’età di minori di anni 16 allorquando gli stessi si registrano o accedono alla piattaforma Facebook”.

La sanzione scaturisce dopo la valutazione della “natura, gravità e durata della violazione” e considerato che “è fortemente plausibile che ancora oggi possa essere esposto a rischio un numero elevato di minori”.

Caso Kustomer: Facebook chiede all’Ue più tempo

Intanto sul caso antitrust al vaglio dei regolatori Ue relativo all’acquisizione di Kustomer da parte di Facebook le autorità europee hanno esteso di sette giorni la durata prevista dell’indagine. La posticipazione della deadline è stata decisa dopo che Facebook ha chiesto un allungamento dei tempi anche in considerazione della pausa estiva: con la stagione delle ferie è più difficile trovare concorrenti e clienti di Facebook che possano rispondere ai questionari della Commissionoe europea. La deadline slitta dunque al 15 dicembre prossimo.

La Commissione europea ha avviato un’indagine approfondita per valutare la proposta di acquisizione di Kustomer da parte di Facebook nel timore che l’operazione proposta ridurrebbe la concorrenza nel mercato della fornitura di software per la gestione delle relazioni con i clienti, rafforzando ulteriormente la posizione di mercato di Facebook nel mercato della pubblicità online e aumentando la già significativa quantità di dati a disposizione di Facebook per la personalizzazione degli annunci visualizzati.

“È importante esaminare attentamente le acquisizioni potenzialmente problematiche da parte di società che sono già dominanti in determinati mercati”, ha dichiarato Margrethe Vestager, responsabile della politica della concorrenza. “Ciò vale in particolare per il settore digitale, dove Facebook gode di una posizione di leadership sia nella pubblicità display online che nei canali di messaggistica over-the-top, come WhatsApp, Messenger o Instagram. La nostra indagine mira a garantire che la transazione non danneggi le aziende o i consumatori e che tutti i dati a cui Facebook ha accesso non distorcano la concorrenza”.

Facebook ha già garantito piena cooperazione alle autorità europee.