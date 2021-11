Privacy, Colt unico fornitore Ict al mondo ad aver ottenuto il via libera per le Bcr - CorCom

Colt Technology service ha ricevuto l’approvazione ufficiale delle proprie Binding corporate rules (Bcr) dal Comitato europeo per la Protezione dei dati (Edpb, European data protection board): è l’unico fornitore di comunicazioni voce e dati al mondo ad aver ottenuto questa certificazione. I Bcr approvati definiscono l’impegno di Colt nel rispetto delle procedure di protezione dei dati, che sono conformi al Gdpr e garantiscono la sicurezza dei clienti che lavorano con Colt.

I Bcr – politiche di protezione dei dati utilizzate dalle aziende dell’Ue per trasferire dati personali al di fuori dell’Ue all’interno del loro gruppo – sono pubblicati sul sito web dell’Edpb. Queste regole seguono tutti i principi generali di protezione dei dati e sono legalmente vincolanti per ogni azienda del gruppo.

Sicurezza dei dati dei clienti in linea col “severo Gdpr”

Con questo riconoscimento Colt entra nel ristretto gruppo di aziende – meno di dieci a livello globale – che hanno conseguito l’approvazione delle Bcr di Controller e Processor da parte dell’Edpb e diventa l’unico fornitore di comunicazioni voce e dati al mondo ad aver ottenuto i Bcr conformi al Gdpr, focalizzandosi sulla sicurezza e sulla protezione dei dati dei propri clienti.

“I clienti fanno sempre più domande sulla nostra posizione in materia di protezione e sicurezza dei dati, e i Bcr che sono stati approvati dall’European data protection board definiscono molto chiaramente le nostre politiche”, ha affermato Caroline Griffin Pain, General Counsel di Colt. “Siamo gli unici player sul mercato a ottenere l’approvazione per la procedura di protezione dei dati, ai sensi del nuovo e severo Gdpr, in qualità di Controller e Processor. Questo garantisce la sicurezza dei dati per i clienti che lavorano con Colt. Come parte della nostra responsabilità sociale, siamo davvero impegnati a tenere al sicuro i dati dei clienti, ed è per questo che possiamo offrire la rete più sicura e la migliore garanzia di protezione dei dati al mondo”.

La strategia di Colt: Iq Network, cloud, customer experience

In base al piano triennale presentato lo scorso novembre l’obiettivo di Colt è continuare a sviluppare la sua Iq Network (ovvero la propria rete intelligente, appositamente progettata e integrata su cloud, che collega oltre 900 data center in tutto il mondo e oltre 20.000 edifici on-netin Europa, Asia e Nord America) attraverso l’innovazione e accelerare la crescita grazie all’impegno costante di tutte le persone del team.

Il focus dell’azienda con sede centrale a Londra è l’accelerazione della trasformazione digitale grazie ad un’innovativa fornitura di servizi voce e di rete a banda larga ad aziende e clienti wholesale. In particolare, Colt si sta espandendo sul mercato Sd Wan, di dedicarsi ai processi di co-costruzione e co-sviluppo con i cloud builder e di potenziare ulteriormente la customer experience.

