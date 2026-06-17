Sara Fragasso, Responsabile Relazioni Esterne e Studi di ANIE Confindustria, è stata nominata Coordinatrice del nuovo Comitato Esecutivo di Minerva ALDAI-Federmanager, il network dedicato alla valorizzazione della leadership femminile e alla crescita professionale delle manager.

La nomina, si legge in una nota, arriva in una fase in cui il mercato del lavoro italiano è chiamato ad affrontare una questione sempre più centrale per la competitività del sistema produttivo: la disponibilità di competenze qualificate. Secondo il Sistema Informativo Excelsior, nel 2025 quasi una posizione lavorativa su due, pari al 47%, è risultata di difficile reperimento. Il dato sale al 56% nelle filiere industriali.

Donne e lavoro, un bacino di talento da valorizzare

In questo scenario, una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro e ai ruoli decisionali rappresenta una leva strategica per l’industria italiana. Nel 2025 il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta al 53,8%, 17 punti percentuali in meno rispetto a quello maschile, pari al 71,2%.

Le donne, prosegue la nota, rappresentano poco più di un quarto dei dirigenti e delle figure manageriali e restano sottorappresentate nelle professioni STEM, dove costituiscono appena il 19,1% degli occupati. Il divario emerge anche nei settori coinvolti più direttamente dalla trasformazione energetica e digitale, a partire dal manifatturiero, dove la presenza femminile è inferiore a un terzo degli occupati.

Lombardia in prima linea sulla trasformazione industriale

La sfida assume un rilievo particolare in Lombardia, principale regione manifatturiera italiana. Qui il tasso di occupazione femminile ha raggiunto il 62,3%, con un divario occupazionale di circa 14 punti percentuali tra uomini e donne.

Nel 2025, inoltre, il 48,1% delle assunzioni programmate dalle imprese lombarde è risultato di difficile reperimento. Un dato che conferma, spiega Anie, quanto l’allargamento della base occupazionale femminile possa contribuire a rispondere al fabbisogno di professionalità dell’industria.

Le filiere ANIE tra digitale, energia e infrastrutture

Nelle filiere tecnologiche rappresentate da ANIE Confindustria, dalla microelettronica all’automazione industriale, dall’energia alle infrastrutture, la crescita della presenza femminile nei percorsi STEM e nei ruoli di responsabilità diventa sempre più importante per sostenere competitività e sviluppo.

Le imprese del comparto sono protagoniste della trasformazione tecnologica, energetica e digitale del Paese e richiedono competenze qualificate e interdisciplinari. Ampliare la partecipazione femminile significa quindi attivare uno dei più rilevanti bacini di talento ancora sottoutilizzati in Italia.

Fragasso: “La managerialità femminile è una risorsa strategica”

Sara Fragasso coordinerà un Comitato Esecutivo che punta a rafforzare il ruolo del Gruppo Minerva di ALDAI-Federmanager come riferimento sui temi della leadership femminile. Tra gli obiettivi figurano il sostegno ai percorsi di mentoring e sviluppo manageriale, la promozione di iniziative ad alto impatto sociale e il consolidamento del dialogo con le realtà territoriali e associative.

“Assumo questo incarico con senso di responsabilità e con la volontà di contribuire alla crescita di una comunità professionale che riconosce nella managerialità femminile una risorsa strategica per lo sviluppo delle imprese e dei territori – afferma Fragaso – In un contesto economico sempre più orientato all’innovazione tecnologica e alla valorizzazione delle competenze, ampliare la partecipazione femminile significa rafforzare il capitale umano indispensabile per accompagnare le trasformazioni che stanno ridefinendo il futuro del Paese”.

Lignola: “Servono più donne nelle discipline STEM”

Completano la squadra Adele Genoni, Vice Coordinatrice con delega allo sviluppo associativo, Daniela Dami, con delega ai rapporti con Minerva nazionale e alle connessioni territoriali, Roberta Letorio, con delega alle attività di mentorship e alla valorizzazione delle competenze, e Maria Murtas, con delega al potenziamento del network e alla responsabilità sociale.

“La nomina di Sara Fragasso rappresenta un importante riconoscimento del percorso professionale e delle competenze maturate in questi anni all’interno del Sistema ANIE – sottolinea Michele Lignola, Direttore Generale di ANIE Confindustria – La crescente difficoltà che le imprese italiane incontrano nel reperire competenze qualificate rende ancora più strategico promuovere la presenza femminile nelle discipline STEM, nelle funzioni strategiche d’impresa e nei ruoli di leadership. Siamo orgogliosi che una manager di ANIE Confindustria possa contribuire a rafforzare il dibattito e le iniziative dedicate alla valorizzazione del talento femminile quale fattore di crescita e promotore di una leadership sempre più inclusiva”.

Il profilo di Sara Fragasso

Laureata in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Bocconi, dove ha successivamente conseguito un Master in Economia e Gestione delle Public Utilities, Sara Fragasso è dirigente di ANIE Confindustria e ha la responsabilità delle Relazioni Esterne e del Servizio Studi.

Nel suo incarico si occupa di comunicazione istituzionale, analisi economiche e relazioni internazionali. È socia ALDAI dal 2016 ed è in short list Women on Board dal 2025.