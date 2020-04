Coronavirus, Bill Gates ci ripensa: “Scenario da incubo”

“Questo è uno scenario da incubo perché i virus respiratori che si trasmettono da persona a persona possono crescere in maniera esponenziale”, ha affermato Gates. “Se avessimo continuato a andare al lavoro, viaggiare e fare tutto il resto come prima, la curva si sarebbe impennata fino a vedere contagiata la maggior parte delle persone, con una massa di malati in ospedale e moltissimi decessi”.

In precedenti interviste Gates aveva detto che gli Stati Uniti si sono mossi con troppo ritardo sull’emergenza coronavirus. Agendo prima si sarebbero potuti evitare i severi lockdown.

Il fondatore di Microsoft ha anche chiarito che non si potrà tornare alla normalità vera e propria finché non sarà pronto un vaccino per tutto il mondo.

Gli interventi dell’ex ceo di Microsoft sull’emergenza coronavirus sono stati numerosi. Gates ha parlato di recente anche in una sessione “Ask me anything” all’interno del forum di discussione di Reddit e ha detto che in 6-10 settimane potremo tornare a una forma di normalità. Ma i paesi dovranno fare “un buon lavoro nei tamponi e nei divieti alla socializzazione”. Se così sarà, potremo veder diminuire i contagi ed essere in grado di riprendere le attività. Ma i tempi di ripresa potrebbero allungarsi anche a 2-3 mesi, ha sottolineato Gates in un commento su Cnbc.com.

Gates si è detto preoccupato dai danni economici del coronavirus, ma ancor di più dall’impatto sui paesi in via di sviluppo, “che non possono implementare lo shut down come i paesi ricchi e dove le strutture sanitarie hanno una capacità molto più ridotta”.

Gates si sta dedicando agli investimenti e alle iniziative in ambito sanità da diversi anni tramite la fondazione no-profit che ha fondato con la moglie, la Bill and Melinda Gates Foundation. Pochi giorni fa l’imprenditore e filantropo ha annunciato l’uscita dai Cda di Microsoft, che ha co-fondato nel 1975, e di Berkshire Hathaway per occuparsi solo delle attività benefiche.

Le “profezie” di Gates

Gates è noto per aver affermato, in un Ted Talk del 2015, che i virus possono essere una catastrofe anche peggiore di una guerra nucleare. “Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più probabile che sia un virus molto contagioso e non una guerra. Non missili ma microbi“, ha detto Gates. Le sue parole oggi suonano come una funesta profezia su quanto sta accadendo col coronavirus, anche perché l’imprenditore aveva sottolineato che i paesi investono in armamenti più di quanto facciano per la sanità e non sono preparati ad affrontare eventuali epidemie.

Ora Gates è tornato a insistere su questo punto: occorre che i paesi aumentino la loro capacità e velocità nella ricerca e produzione di farmaci e vaccini. La Bill & Melissa Gates Foundation, insieme a Mastercard e Wellcome, ha lanciato l’iniziativa Covid-19 Therapeutics Accelerator per promuovere l’identificazione, la valutazione e lo sviluppo su larga scala di terapie per il Covid-19. A disposizione ci sono 125 milioni di dollari per trovare farmaci e prodotti biologici per il trattamento immediato dei pazienti risultati positivi al Covid-19 o ad altri agenti patogeni virali a lungo termine.