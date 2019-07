Partnership Wind Tre-Reconnects, via al servizio Smartphone Reload

Problemi con lo smartphone? Da ora si può sostituire in qualsiasi momento con un modello identico o simile. E’ la svolta assicurata dal servizio Smartphone Reload, frutto dell’accordo fra Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, e Reconnects, e dedicato a chi acquista uno smartphone presso i negozi Wind. Si tratta di una soluzione di assistenza che permette di sostituire il proprio smartphone in un giorno lavorativo, per qualsiasi motivo, pagando 2,49 euro al mese.

“Il servizio completa il portafoglio d’offerta del marchio Wind, che si conferma così sempre più vicino alle esigenze dei consumatori” dice Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di Wind Tre.

Il processo di sostituzione avviene sull’intero territorio nazionale, nelle città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari. Il servizio prevede una serie di opzioni sul cambio di smartphone, un call center e un sito web per l’assistenza. È possibile effettuare la sostituzione fino a due volte in un anno, per qualsiasi motivo, e ricevere il nuovo device direttamente all’indirizzo indicato.

“Sono orgoglioso di portare un prodotto innovativo in Italia con Wind Tre, azienda leader nel mercato delle tlc, e di offrire un servizio di qualità ai clienti italiani” dice il Ceo di Reconnects, Philip Weiner. È possibile ad esempio, attivare Smartphone Reload con i modelli Huawei P30 e P30 Pro, disponibili a partire da 9,99 euro, anche ad anticipo zero, in abbinamento all’offerta Wind Family.

@RIPRODUZIONE RISERVATA