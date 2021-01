Samsung sfida Apple sul 5G, ecco i nuovi smartphone Galaxy top di gamma - CorCom

A tutto 5G per Samsung. L’azienda sudcoreana, la più grande produttrice di cellulari al mondo con il 22,7% del mercato, svela nel corso dell’evento Samsung Unpacked S21 la nuova famiglia di Galaxy S21 destinata a competere con la serie di iPhone 12 di Apple. Tutti e 3 i nuovi modelli, già in vendita da oggi

, supportano la gamma di reti 5G e sono i primi dispositivi alimentati dal nuovo processore Snapdragon 888 di punta di Qualcomm annunciato il mese scorso e potrebbero rivelarsi la chiave di volta di Samsung per conquistare l’utenza che preferisce Android a iOs di Apple per il 5G.

La guerra sulla fascia alta di prezzo

Nonostante la quota maggiore di vendite Samsung provenga da modelli low cost, negli Stati Uniti l’azienda compete con Apple sulla fascia alta con la serie Galaxy S e Note. Stavolta però i prezzi non schizzano in alto, complice anche la recessione economica: i costi dei tre smarthone vanno da 879 ai 1279 euro.

I tre nuovi modelli

Nel dettaglio, la nuova linea top di gamma arriva in tre differenti modelli: Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G e Galaxy S21 Ultra 5G.

Galaxy S21 5G (parte da 879 euro) nella versione 8Gb e 128 Gb di memoria. E’ il più piccolo del gruppo. Dotato di schermi migliori e maggiore durata della batteria rispetto ai Galaxy S20 dell’anno scorso, può scattare foto ingrandite più nitide e immagini notturne. Tripla fotocamera, capitalizza l’esperienza in ambito fotografico di Samsung e offre innovazioni per i video. La funzione Fermo Immagine 8K permette di ottenere immagini nitide dai video in 8K, mentre un Super Stabilizzatore garantisce la massima fluidità dei video a 60fps indipendentemente dalla velocità o dalle condizioni di ripresa. Chi lo acquista tra il 14 e il 28 gennaio riceverà gratuitamente i nuovi auricolari Galaxy Buds Pro e il nuovo Galaxy SmartTag.

Galaxy S21+ 5G sarà venduto nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di 1.079 euro e nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.129. Con un display da 6,7’’ è destinato soprattutto agli amanti del gaming e del binge-watching.

Galaxy S21 Ultra 5G sarà venduto nella versione da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di 1.279 euro e nella versione da 12GB + 256GB a 1.329. La versione da 16GB + 512GB costerà 1.459 euro. Lo smartphone rappresenta, dice l’azienda, “la soluzione ideale per quanti desiderano il meglio delle tecnologie Samsung, grazie al più avanzato sistema di fotocamere professionali e al display più luminoso ed intelligente di Samsung. Inoltre, il nuovo smartphone porta la produttività e la creatività a un livello superiore, introducendo per la prima volta nella serie Galaxy S l’apprezzata esperienza della S Pen”.

Innovazione made in Sud Corea

“Galaxy S21 Ultra 5G è un ulteriore esempio di come Samsung stia portando avanti un’innovazione significativa, volta a offrire ai consumatori esperienze personalizzate, che possano arricchire le loro vite e aiutarli a esprimere la propria personalità – dice Tm Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics -. Sapendo quanto la tecnologia sia stata indispensabile per le nostre vite negli ultimi tempi, abbiamo voluto fare un altro passo avanti ed espandere i confini delle concrete possibilità di uno smartphone”.

Non basta: in arrivo anche i nuovi auricolari Galaxy Buds Pro che offrono, fa sapere l’azienda, “un suono immersivo, qualità di chiamata superiore, Active Noise Cancellation intelligente e connettività migliorata”. Progettati per ottenere il massimo dal lavoro e dall’intrattenimento, sono disponibili a un prezzo consigliato di 229 euro.

Annunciato anche l’arrivo in Italia di SmartThings Find, un nuovo servizio che aiuta a rintracciare velocemente e facilmente i dispositivi Galaxy. SmartThings Find utilizza la Bluetooth Low Energy e tecnologie ultra-wideband per localizzare i propri smartphone, tablet, smartwatch e auricolari Galaxy. Disponibile a un prezzo consigliato di 34,90.

