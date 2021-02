5G, effetto moltiplicatore dalle reti private: 5 miliardi di investimenti ne generano 2 aggiuntivi - CorCom

Quasi la totalità (99%) delle aziende che stanno investendo in reti mobili private intende comprare servizi aggiuntivi, svela il sondaggio di Omdia condotto in 7 Paesi e 6 settori industriali.

Il mercato delle reti private – che include Ran, attrezzature per la parte core della rete e servizi professionali e managed – produrrà, infatti,perché su queste reti si innesterannoassociati come

. Ma non è qui che si ferma il valore di queste implementazioni. Secondo le previsioni contenute nello“Private Lte and 5G networks market forecast 2020-2025” le reti wireless private implementate a livello enterprise sono importanti soprattutto per il traino che esercitano su ulteriori investimenti in servizi e soluzioni.

Gli investimenti in reti private Lte e 5G arriveranno soprattutto dai settori manufacturing (1,3 miliardi di dollari), energia e utility (1,2 miliardi) e, più distante, trasporti e logistica (698 milioni). Questi tre settori rappresenteranno il 60% del mercato totale. La concorrenza nei vari segmenti verticali dell’industria sarà sempre più agguerrita, prevede Omdia, e chi non investirà in nuove reti e servizi o non avrà le competenze per sfruttarli al meglio resterà indietro.