5G, sbarca in Italia Cradlepoint. Ruggiero a capo della filiale nazionale

Sbarca in Italia Cradlepoint, società Usa specializzata in soluzioni wireless edge per reti Lte e 5G, che punta a espandersi nell’area Southern Europe (che include Italia, Francia, Portogallo e Spagna). La nuova sede sarà a Milano: Lorenzo Ruggiero sarà l’area director Italia e Sud Europa.

Obiettivo dell’azienda supportare le aziende nel cogliere le opportunità

offerte da reti wireless Wan e 5G “garantendo – si legge in una nota – accessibilità, disponibilità e velocità”.

Oltre 20.000 clienti attivi in tutto il mondo, Cradlepoint è presente nei mercati finanziario, retail, nei trasporti, nel settore pubblico e sanitario, ed è impegnata in ambiti specifici, come il supporto alla realizzazione delle smart city.

Il networking delle filiali e lo sviluppo delle Wan wireless saranno i driver chiave per l’ingresso nel mercato dell’Europa del Sud. La strategia “go to market” di Cradlepoint nella Regione sarà attuata attraverso i service provider e system integrator, con l’azienda attivamente impegnata nel reclutamento dei partner in accordo con il suo piano di espansione.

Alla guida del business in Italia e nella Regione Southern Europe Ruggiero, che vanta una lunga e articolata esperienza nel mondo delle reti. Ha iniziato la sua carriera in Vodafone come system engineer per poi approdare in Infovista, dove ha guidato le attività dell’azienda in Italia.

Mercato Wan-edge in espansione

16 LUGLIO ore 17.00 TELCO PER L'ITALIA: Next generation network, fra Intelligenza Artificiale e Machine Learning Telco Banda larga

“Sono felice di poter guidare il team Southern Europe di Cradlepoint, di abbracciare questa nuova sfida e di farlo proprio in questo momento storico”, commenta Ruggiero. “L’emergenza degli ultimi mesi ci ha dimostrato quanto le reti di comunicazione siano fondamentali per il business e per le nostre vite e sono convinto che oggi, per affrontare la ripesa del Paese, avremo ancora più bisogno di reti agili e semplici da gestire. Si prevede che entro il 2025 il mercato wireless Wan/ Edge in Emea raggiungerà i 5 miliardi di dollari, questa crescita offre enormi opportunità alle aziende che desiderano ripartire e ricostruire il proprio modello di business con un approccio globale e olistico”.

Cradlepoint è impegnata nel supportare progetti di valore in Italia e nel mondo, in partnership con governi e istituzioni, aziende pubbliche e private impegnate nella sanità, nei trasporti e nella ricerca. Numerose sono le applicazioni interessanti delle soluzioni Cradlepoint, dalla creazione di reti pop-up istantanee per siti temporanei durante le fase dell’emergenza e supportando 3.000 agenzie di pronto intervento di emergenza nazionali, locali e federali, in tutto il mondo, all’accesso pop-up a informazioni, applicazioni Web e dispositivi offerto al team di FOX Sports, fino al supporto alla città di Sant’Antonio in Texas, che con popolazione di oltre 1,4 milioni di persone e una previsione di crescita elevata si preparare a un futuro da smart city adottando un sistema di gestione del traffico con rete LTE Cradlepoint.

“Nei prossimi mesi, la necessità di una ripresa economica che avvenga in tempi rapidi e in modo flessibile renderà necessario creare reti pop-up e di accesso remoto ancora più potenti. Quella che abbiamo definito ‘la nuova normalità’ ci richiederà di saper supportare volumi di traffico sempre più elevati e un accesso alle risorse da ambienti di lavoro divenuti ibridi, mantenendo costanti la sicurezza e la disponibilità”, aggiunge Ruggiero. “L’adozione di nuove tecnologie rappresenterà la chiave per il progresso e la crescita del business. Il 5G, ad esempio, porterà nuove idee e innovazioni e Cradlepoint è all’avanguardia in questo ambito”.

Lorenzo Ruggiero sarà anche responsabile del recruiting delle nuove figure professionali che si uniranno al team Emea di Cradlepoint nella gestione delle attività dei diversi Paesi del Sud Europa; tra questi sales engineer, channel manager e business development executive che operano sul territorio.

“La missione di Cradlepoint è connettere persone, luoghi e cose ovunque con sicurezza e semplicità e credo che la comunicazione rappresenti la chiave per raggiungere il giusto livello di coinvolgimento dei propri collaboratori, clienti e partner” conclude Ruggiero. “Per questo sono entusiasta di avere trovato in Cradlepoint un reale spirito di collaborazione e una forte cultura di team working, e il mio primo obiettivo sarà consolidare una squadra capace di collaborare intensamente nei vari Paesi per fare emergere nuove opportunità e incentivare ancora di più la cultura della collaborazione”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA