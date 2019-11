5G al debutto sui treni super-veloci in Cina. Accordo Zte-China Telecom

Il 5G debutta sui treni ad altissima velocità cinesi. E’ il frutto dell’accordo tra Zte e China Telecom che lanciano le connessioni con il nuovo standard sui Maglev – i treni che viaggiano senza toccare le rotaie grazie alla levitazione magnetica – sulla rete di Shanghai. Il test ha riguardato comunicazioni all’interno di un treno che viaggia a 500 km all’ora. La soluzione adottata garantisce stabilità al segnale dimostrando che la rete 5G può garantire copertura anche sulle altissime velocità, superando gli ostacoli.

La rete 5G utilizza un set completo di apparecchiature Zte 5G, consentendo ai passeggeri di ottenere un perfetto accesso ai high-speed data durante un viaggio veloce e permettendo lavoro mobile, videoconferenza, video anche ultra HD o giochi interattivi.

5G in velocità, le soluzioni tecnologiche

A causa di particolari limitazioni del paesaggio fornire un’alta qualità di copertura di rete sui treni ad alta velocità è una sfida sia per gli operatori che per i fornitori di apparecchiature. Con la tecnologia proprietaria doppler per la compensazione del canale, il deterioramento del canale wireless causato dal movimento ad alta velocità viene eliminato. Inoltre, la combinazione Multi-Rrru (unità radio remota) può realizzare una singola cella con una copertura di 6-12k, ridurre il 90% della consegna inter-cellula e garantire un accesso continuo e stabile. Zte è il primo operatore a introdurre il sistema Rru 8T8R per la copertura ferroviaria ad alta velocità nell’industria 5G.

La soluzione di rete 5G utilizzata per la linea Shanghai Maglev può fornire un set completo di apparecchiature di rete per la comunicazione a banda larga HSR (High Speed Rail). Le unità radio possono supportare le bande 5G mainstream globali come N41 e N78.

La velocità massima del treno Shanghai Maglev è la più alta tra i treni commerciali del mondo, il che implica che questa soluzione di rete 5G può essere applicata a varie linee ferroviarie ad alta velocità e linee maglev in tutto il mondo: “Ha un grande potenziale di mercato” fa sapere Zte.

La collaborazione Zte e China Telecom si è già rodata sulla fornitura di banda larga per il transito ferroviario ad alta velocità. La copertura Lte è stata utilizzata per più linee ferroviarie ad alta velocità.

Ad oggi, Zte ha ottenuto 25 contratti commerciali 5G nei principali mercati come Europa, Asia Pacifico, Mea (Medio Oriente e Africa). Zte dedica il 10% del suo fatturato annuo alla ricerca e sviluppo.

