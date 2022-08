5G, Amazon si lancia nel mercato delle reti private

Amazon web services (Aws) lancia Aws Private 5G, vendita di servizi wireless privati per “aiutare le aziende a configurare e scalare reti mobili private nelle loro strutture in pochi giorni anziché in mesi”. La formula del nuovo servizio è stata illustrata in una nota ufficiale dell’azienda, che spiega: “Con pochi clic nella console di gestione Aws, il cliente potrà specificare dove creare una rete mobile e il numero di dispositivi da connettere”. Aws quindi fornirà e gestirà la piccola unità radio cellulare, il core della rete mobile e il software della rete di accesso radio (Ran) e i moduli di identità dell’abbonato (schede sim) necessari per configurare una rete mobile privata e connettere i dispositivi. “Aws Private 5G automatizza la configurazione e la distribuzione della rete – puntualizza la nota -. Non sono previsti costi anticipati o costi per dispositivo e si paga solo per la capacità di rete richiesta”.

“Solo poche migliaia di dollari al mese”

Il servizio sarà commercializzato con formule che dovrebbero costare – spiega l’azienda – “solo poche migliaia di dollari al mese“. Aws spiega ad esempio che un’università “potrebbe pagare solo $ 14.000 per una configurazione di rete completa che supporta 100 membri del personale con tablet e tre mesi di servizio”. Allo stesso modo, una società di costruzioni “potrebbe pagare solo $ 14.400 per tre mesi di servizio al fine di far funzionare le telecamere di sicurezza su tre piani di un edificio per otto ore al giorno”.

Amazon ha affermato che i clienti dovranno anche pagare per i dati che utilizzano, anche se solo in alcune situazioni. Ad esempio, nel citato scenario universitario, Aws ha spiegato che “ogni tablet può inviare e ricevere 4 Mb di traffico internet ogni 5 minuti per 10 ore al giorno. Il trasferimento totale dei dati verso internet è di 2.860 Gb al mese e, dopo i primi 100 Gb, si pagherà 0,09 dollari per giga”.

Aws ha tuttavia incluso anche molti avvertimenti nella sua offerta, sottolineando che il prodotto è ancora in fase di sviluppo e sarà arricchito nei prossimi mesi e anni. L’opzione è attualmente disponibile solo nelle regioni dell’Ohio, della Virginia e dell’Oregon. La società ha anche affermato che i clienti possono eseguire le operazioni di rete principali solo all’interno di una regione di cloud computing Aws vicina.

Architettura Sba per un passaggio “indolore” dal 4G Lte al 5G

Il pacchetto al momento funziona solo su connessioni 4G Lte. “Il servizio supporta unità radio Lte core e Lte operanti nella banda Cbrs, dandoti la possibilità di connettere i tuoi dispositivi che supportano Cbrs (banda Lte 48) come smartphone, tablet, bridge ethernet, gateway, dongle, Cpe industriali e router”, scrive Aws. “Tuttavia, Aws Private 5G è costruito utilizzando un’architettura basata sui servizi (Sba), con la quale i clienti potranno trarre fin da subito i vantaggi delle reti mobili private e passare senza problemi al 5G nel futuro”.

Una strategia che guarda al futuro

Il lancio da parte di Amazon del suo servizio 5G privato è stato letto dagli addetti ai lavori come una “dimostrazione molto chiara di come il gigante del cloud computing prevede di entrare nello spazio della rete wireless privata e di come potrebbe competere con Nokia, Verizon, Dish Network e altri, in un settore nascente ma potenzialmente redditizio dell’industria delle telecomunicazioni”. “Poche aziende – notano infatti gli analisti – offrono il tipo di opzioni di prezzo dettagliate che Aws offre per il suo prodotto 5G privato”.

