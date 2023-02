5G: Hpe acquisisce Athonet e “raddoppia” i servizi per telco e imprese

Hewlett Packard Enterprise potenzia la propria offerta connected edge-to-cloud con l’acquisizione di Athonet, azienda software italiana con sede a Vicenza che vanta 15 anni di esperienza nella realizzazione di software mobile core 4G e 5G per clienti e partner in tutto il mondo. Realtà tecnologica pionieristica, pluripremiata, Athonet ha implementato negli anni oltre 450 soluzioni di successo per clienti in vari settori, inclusi i principali operatori di telefonia mobile, ospedali, porti, aeroporti, servizi pubblici, organizzazioni governative e di pubblica sicurezza e difesa.

I vantaggi del 5G privato

Alle aziende che devono affrontare sfide complesse di connettività in ambiti vasti e in zone remote, il 5G privato offre livelli elevati di copertura, affidabilità e mobilità in particolare per campus e siti industriali. Inoltre offre alle imprese nuove funzionalità ultrasicure, facili da implementare e gestire, pronte per applicazioni altamente specializzate come la robotica e l’IoT industriale, le reti e le canalizzazioni di dati e la semplificazione dei sistemi di sicurezza. L’integrazione della tecnologia di Athonet consentirà ad Hpe – che si consoliderà così in un mercato che, secondo le previsioni di Idc, crescerà di oltre 1,6 miliardi di dollari entro il 2026 – di fornire funzionalità di rete privata per le imprese all’interno del portfolio di soluzioni di connettività di Hpe Aruba.

WHITEPAPER Una guida al 5G: come individuare la soluzione più adatta a ogni esigenza Telco

“Gli operatori telco sono alla ricerca di soluzioni più semplici per implementare reti private 5G, così da soddisfare le crescenti esigenze dei loro clienti nell’ambito dell’edge connesso – afferma Tom Craig, global vice president and general manager, Communications Technology Group di Hpe -. Allo stesso tempo, i clienti enterprise ci chiedono un’esperienza 5G personalizzata con bassa latenza, risorse criptate, copertura e sicurezza nei campus e negli ambienti industriali, a integrazione delle reti wireless esistenti. Con l’acquisizione di Athonet, Hpe dispone di uno dei portfolio 5G e wi-fi privati più completi sul mercato, rivolto ai clienti Csp (Communication service provider) ed enterprise – che verrà offerto in modalità as-a-service attraverso Hpe GreenLake”.

Più soluzioni private 5G per telco e imprese

Hpe integrerà la tecnologia di Athonet nelle sue offerte aziendali di connettività Csp e Aruba per realizzare un portfolio convergente che acceleri la trasformazione digitale edge-to-cloud. Il portfolio convergente sul mobile private networking offrirà vantaggi che andranno dalle reti private potenziate (che combinano l’alta connettività del wi-fi6 con la copertura e la mobilità del 5G) all’automazione nel private 5G per incrementare time to market ed innovazione nelle telco, sino ai nuovi flussi di entrate per le telco grazie a servizi differenziati che sfruttino 5G e wi-fi, all’allineamento dei costi ai ricavi con modelli basati sul consumo attraverso Hpe GreenLake e alla gestione della complessità operativa ed efficienza dei costi con l’orchestrazione 5G e l’automazione zero-touch edge-to-cloud.

Base di oltre 300 clienti in 160 Paesi

Con investimenti nel 5G che ammontano a svariati miliardi di dollari, i Csp sono alla ricerca di soluzioni semplici per soddisfare le esigenze dei clienti e generare nuovi ricavi grazie a edge compute e reti 5G private. L’aggiunta del software di Athonet al portfolio telco di Hpe fornisce ulteriori servizi a una base installata esistente di oltre 300 clienti in 160 Paesi, che connette più di un miliardo di dispositivi mobili in tutto il mondo.

“Athonet è nata per offrire soluzioni 4G e 5G privato in grado di garantire affidabilità e prestazioni di livello carrier, così da soddisfare le sempre crescenti esigenze di connettività dei clienti – afferma Gianluca Verin, ceo e co-fondatore di Athonet -. Siamo entusiasti di entrare a far parte di Hpe, di unire i nostri team, altamente qualificati, e di espandere insieme la nostra offerta di servizi per il mercato in rapida crescita del 5G privato, facendo leva sull’approccio strategico di Hpe per distinguerci come leader tra i fornitori di soluzioni edge-to-cloud”.

“Con questa acquisizione Hewlett Packard Enterprise conferma l’importanza di investire nel nostro Paese in soluzioni ad alto contenuto tecnologico, per accelerare l’innovazione delle telco e delle aziende pubbliche e private – afferma Claudio Bassoli, presidente e amministratore delegato di Hewlett Packard Enterprise Italia -. Questa operazione permetterà ad Athonet e Hpe di portare a livello globale soluzioni innovative, espandendo e rafforzando lo sviluppo negli ambiti del 5G e del wi-fi, sempre più importanti per la trasformazione digitale”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA