Banda ultralarga e 5G: Vodafone sul podio della customer experience

È Vodafone il campione della “customer experience” italiana. La telco sale infatti sul gradino più alto del podio in entrambe le classifiche che mettono a confronto gli operatori in termini di esperienza della rete mobile e di esperienza della banda larga fissa in Italia: lo annuncia OpenSignal, illustrando le evidenze dei nuovi report “Italy Mobile network Experience Report” e “Italy Fixed Broadband Experience”.

Rete mobile: a Vodafone il premio Consistent Quality

L’indagine sull’esperienza della rete mobile – “Italy Mobile network Experience Report”, frutto della comparazione fra i servizi offerti da cinque operatori nazionali: Fastweb, Iliad, Tim, Vodafone e WindTre – si chiude con l’attribuzione a Vodafone del premio Consistent Quality, con un punteggio del 75,8%, superando il 69,1% di Fastweb di 6,8 punti percentuali. Il risultato – spiegano gli autori – si basa “sulle vittorie precedenti di Vodafone nell’Excellent e nel Core Consistent Quality, con la Consistent Quality che sostituisce queste metriche nei rapporti sull’esperienza di rete mobile come misura unica di quanto spesso la rete è stata sufficiente per supportare le comuni esigenze delle applicazioni mobili”.

Maggiori velocità di download e upload per gli utenti Tim

Secondo il Report, sono gli utenti Tim a vantare le velocità di download e upload 5G più veloci. La telco vince i due premi in modo indiscusso per la quinta volta consecutiva, raggiungendo velocità rispettivamente di 239,3 Mbps e 22,8 Mbps. Tuttavia, Vodafone continua a ridurre il divario per la velocità di download 5G, raggiungendo 202,2 Mbps, 37,1 Mbps più lento rispetto a Tim, mentre per la velocità di upload 5G il divario tra loro si è ridotto da 3,3 Mbps a 1,2 Mbps.

Premio disponibilità a Iliad

Iliad, intanto, è il vincitore assoluto del premio per la disponibilità, con un punteggio del 98,6%. Ciò significa che i nostri utenti Iliad trascorrono la maggior parte del tempo connessi a 3G, 4G o 5G. Il premio era precedentemente condiviso tra Iliad e WindTre, gli unici due operatori ad aver mai vinto il premio per la disponibilità in Italia.

Premio per l’esperienza di copertura 5G a Fastweb e WindTre

Infine, Fastweb e WindTre trionfano congiuntamente nel nuovo premio per l’esperienza di copertura 5G di Opensignal, con punteggi identici di 5,11 punti su una scala da 10 punti. Superano significativamente i loro concorrenti, con Vodafone che li segue di 2,12 punti, dimostrando la loro copertura geografica 5G superiore nelle aree popolate.

Esperienza della banda larga fissa: vince Vodafone

In occasione della pubblicazione del report, OpenSignal diffonde anche i risultati dell’indagine sull’esperienza della banda larga fissa in Italia.

Il Report sulla banda larga fissa è frutto dell’analisi dei dati reali, a livello nazionale e su tre città: Roma, Milano e Napoli. “Per riflettere il modo vario in cui viene utilizzata la banda larga – spiega OpenSignal -, abbiamo analizzato cinque diverse misure dell’esperienza dell’utente di banda larga: Qualità Costante della Banda Larga, Esperienza Video della Banda Larga, Velocità di Download della Banda Larga, Velocità di Download Massima della Banda Larga e Velocità di Upload della Banda Larga“.

Dal report emerge che Vodafone eccelle per l’esperienza di qualità costante, ottenendo il primo posto con un punteggio del 82,2% – circa 3,6 punti in più rispetto ai competitor più vicini WindTre e Fastweb. Gli utenti Vodafone vedono anche la velocità di download massima della banda larga più veloce con 440,2 Mbps – 37,8 Mbps (9,4%) più veloce rispetto al competitor più vicino WindTre. Gli utenti Fastweb hanno invece la migliore esperienza video della banda larga in Italia con 72,5 punti su una scala da 100, mentre gli utenti WindTre vantano la velocità di download della banda larga più veloce in Italia – 59,9 Mbps. Fastweb, al secondo posto, è 1,2 Mbps dietro con 58,7 Mbps.

I risultati per città: sul podio Iliad, Sky Wifi e Vodafone

Questi invece i risultati per città. A Roma, gli utenti Iliad vantano le velocità medie di download e upload più veloci rispettivamente a 111,7 Mbps e 86 Mbps, essendo notevolmente più veloci – di circa il 24,3% e circa il 90% rispettivamente – rispetto ai competitor più vicini. A Milano, gli utenti Sky Wifi e Iliad condividono la migliore esperienza in termini di velocità di download della banda larga e velocità di upload della banda larga, con punteggi di 151,2-160,9 Mbps per il download e 115-120,2 Mbps per l’upload. Gli utenti Sky Wifi condividono inoltre l’esperienza leader nella città per la qualità costante della banda larga e l’esperienza video della banda larga. A Napoli, gli utenti Vodafone hanno la velocità di download massima della banda larga più veloce con 627,7 Mbps e sono anche al primo posto per la velocità di upload della banda larga con 67,3 Mbps.

@RIPRODUZIONE RISERVATA