Iliad tenta la scalata del 5G: offerta all inclusive a 9,99 euro. Non si ferma la guerra dei prezzi - CorCom

Iliad ha annunciato oggi un’offerta 5G a un prezzo “stracciato”: il pacchetto Flash 150 Gb che per soli 9,99 euro al mese include 150 Gb di dati senza cap di velocità, minuti e sms illimitati, zero vincoli e zero rimodulazioni. Una mossa pienamente in linea con la strategia del quarto operatore mobile che in poco più di tre anni dallo sbarco sul mercato italiano ha sparigliato le carte conquistando oltre 8 milioni di utenti in poco più di 3 anni e una market share di oltre 10 punti percentuali. Il lancio della nuova offerta – che sarà valida per tutti gli utenti che la sottoscriveranno entro l’11 gennaio 2022 – non rappresenta di certo una buona notizia per i competitor e avvia l’ennesima stagione di tariffe al ribasso che avrà inevitabili conseguenze in termini di sostenibilità di un settore, quello delle Tlc, già in crisi da tempo anche e soprattutto a causa della feroce guerra dei prezzi. L’Italia è uno dei Paesi con le più basse tariffe in tutta Europa e a livello mondiale al confronto con quelle applicate nelle economie avanzate.

Il 5G avrebbe potuto essere l’occasione per riequilibrare la situazione: secondo un recente report di SosTariffe.it ammonta a 19,59 euro il costo mensile per il 5G, proposto in media dai principali operatori di Tlc, a fronte di pacchetti che includono minuti illimitati, una media di 2440 sms inclusi e ben 113 Gb, una “ricchissima dotazione”, come la definisce lo stesso Osservatorio. La proposta di Iliad dunque abbatte decisamente la media tariffaria e i competitor non potranno stare a guardare se non vorranno rischiare un pericoloso fuggi fuggi.

