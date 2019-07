Almaviva Contact, a Palermo lavoratori in piazza contro 1600 esuberi

A Palermo i lavoratori di Almaviva sono scesi in piazza dopo che l’azienda ha annunciato 1.600 – su un totale di 2800 lavoratori – esuberi nella sede del capoluogo siciliano. Al corteo hanno preso parte il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore al Lavoro Giovanna Marano. “Non voglio neanche pensare – ha detto Orlando – a cosa possa succedere ed è la ragione per la quale noi oggi siamo qui, insieme ai lavoratori, per dire che Palermo è una città di riferimento in Italia nel settore dei call center. Non si può consentire, nell’indifferenza degli organi regionali e nazionali, che questo accada. Abbiamo chiesto l’intervento forte da parte del governo nazionale e ci auguriamo che anche la Regione sia accanto a noi nel formulare questa richiesta, perché occorre fare un tavolo nazionale sulla vertenza di Palermo”.

Per il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo, che ha partecipato alla manifestazione, “se l’azienda vuole fare sul serio, noi faremo sul serio più di loro. Palermo non si può assolutamente permettere di perdere 1.600 posti di lavoro e l’azienda non può permettersi di licenziare 1.600 persone che hanno fatto tanti sacrifici in questi anni e hanno perso parte del loro salario perché hanno investito in questo lavoro. Abbiamo fatto tanti accordi in questo anni. Nel momento in cui l’azienda avrebbe dovuto dare qualcosa, ecco che arrivano le lettere di licenziamento. Noi questo non lo tollereremo”.

“Siamo qui assieme alle lavoratrici e ai lavoratori del call center Almaviva – aggiunge Campo – E nei prossimi giorni faremo partecipare anche le altre categorie, assieme a Cgil, Cisl e Uil, perché questa non è solo la vertenza di Almaviva ma è la vertenza del lavoro”.

Almaviva Contact sta affrontando perdite pari a 5,7 milioni di euro legati alla riduzione dei volumi di attività e oggi è tornata a spiegare la situzione.

Il sito Almaviva di Palermo, è caratterizzato “da una pesante riduzione dei volumi di attività sui principali clienti”, in alcuni casi giunta “a una contrazione del 70% rispetto a quanto ufficialmente comunicato dai clienti alla nostra azienda e alle istituzioni locali prima degli accordi sindacali degli ultimi 12 mesi”, spiega la direzione aziendale in una comunicazione ai dipendenti palermitani.

“In più occasioni, abbiamo infatti chiesto ai nostri più importanti committenti del sito di Palermo – spiega Almaviva Contact – il rientro delle rilevanti quote di attività gestite all’estero rendendoci fin da subito disponibili ad eseguire in Italia le limitate attività oggi da noi svolte in ambito Ue.

E’ stato inoltre richiesto ai committenti, prosegue l’azienda nella nota interna indirizzata ai lavoratori, il rispetto delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro per le attività di call center e su cui si fonda l’accordo fra le organizzazioni sindacali di settore e Asstel, vincolante sia per l’intero comparto delle Telecomunicazioni che per tutti gli operatori economici operanti, “quale condizione necessaria per l’adeguamento delle tariffe e la sostenibilità delle attività eseguite in territorio nazionale”.

Ebbene, “a fronte delle nostre richieste, ripetute ufficiali e circostanziate, ad oggi, abbiamo purtroppo ricevuto esclusivamente riscontri negativi a partire dal rientro dei volumi che gli stessi clienti svolgono fuori dal territorio italiano spesso con volumi superiori di svariate volte alle attività gestite dal sito di Palermo”.

In considerazione delle ripercussioni sulla stabilità del sito di Palermo che possono scaturire da tale situazione, viene assicurato, è stato mantenuto nel tempo “costantemente aggiornate le competenti istituzioni locali nonché il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministero dello Sviluppo economico”.

