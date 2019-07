Banda ultralarga, il Mise battezza il Piano per le aree grigie. Bellezza: “Percorso sfidante”

Il Piano Bul inaugurato dal governo Renzi entra nella seconda fase con il governo 5Stelle-Lega. E dalle aree bianche si passa ora alle aree grigie, le zone “periferiche” tipicamente extra-urbane o a ridosso delle città dove si concentra la maggior parte delle aziende italiane nonché dove sono localizzati i distretti industriali. Il Cobul – il Comitato Banda ultralarga – riunitosi oggi sotto la presidenza del ministro per il Sud Barbara Lezzi, ha approvato l’avvio del progetto che punta a interventi di infrastrutturazione mirati in queste aree e che prevede inoltre l’erogazione di voucher per stimolare la domanda di fibra da parte degli italiani e quindi per “accendere” le reti in via di realizzazione grazie ai bandi pubblici Infratel aggiudicati ad Open Fiber.

“Nella riunione del Cobul di oggi viene avviato, su impulso del Ministro Di Maio, un percorso sfidante. L’obiettivo è far risalire l’Italia nell’indice Desi, che rileva i progressi compiuti dagli Stati UE, in termini di digitalizzazione, non solo sul fronte delle infrastrutture ma anche in relazione ai servizi digitali per cittadini e imprese, con uno sforzo corale del Paese a tutti i livelli istituzionali”, sottolinea Marco Bellezza, Consigliere giuridico del Ministro Di Maio per le comunicazioni e l’innovazione digitale.

Un tavolo tecnico avrà il compito nei prossimi giorni – annuncia il Mise – di dettagliare gli interventi previsti in vista del confronto con la Commissione Europea. Sullo stato di avanzamento del piano per le aree bianche, avviato nel 2017, è stata inoltre fornita una dettagliata informativa in cui sono stati evidenziati alcuni rallentamenti nella realizzazione delle opere. Il Comitato ha, infine, affrontato le questioni relative al completamento degli interventi nelle aree bianche per la Regione Basilicata e al ricorso del Governo in merito alla decisione della Ue di non riconoscere l’Iva nelle aree bianche.

“È necessario accelerare la digitalizzazione del Paese, attraverso la realizzazione di una infrastruttura di rete veloce, efficiente e soprattutto accessibile su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud – sottolinea il ministro per il Sud Barbara Lezzi -. Con il lancio della seconda fase della Strategia nazionale per la Banda Ultralarga, vogliamo ribadire l’importanza di uno sviluppo tecnologico che si rende necessario per creare finalmente quelle autostrade digitali di cui il Paese ha bisogno”.

