Banda ultralarga, Iliad vicina a 10 milioni di unità abitative in Ftth

Avanti tutta sul piano fibra: Iliad annuncia di essere vicina alla soglia di 10 milioni di unità abitative cablate in Ftth e di aver raggiunto i 150mila clienti a banda ultralarga. E grazie all’accordo siglato con Fastweb siglato a ottobre scorso la telco guidata da Benedetto Levi garantirà ai nuovi utenti prestazioni di velocità con download fino a 2,5Gbit/s (le performance possono variare in base a copertura, gradi di congestione della rete, tecnologia disponibile nella zona, capacità del server a cui si è collegati ed utilizzo della connessione wifi) e fino a 500 Mbit/s in upload grazie alla tecnologia di rete Ftth Gpon.

L’accordo con Fastweb

“Il nostro obiettivo è offrire ai nostri utenti il miglior servizio di connettività in fibra in aree sempre più estese del Paese. L’accordo con Fastweb è un passo importante in questa direzione. L’accordo consentirà inoltre a Fastweb di rafforzarsi nel mercato wholesale ultrabroadband”, aveva dichiarato lo scorso ottobre in occasione dell’annuncio dell’accordo Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad.

I progetti con Open Fiber e Tim

Lo scorso febbraio Iliad ha annunciato un ugrade tecnologico per portare la connettività in download fino a 2,5 Giga al secondo a Milano, Bologna e Torino.

“A Milano, Bologna e Torino, non essendo possibile installare gli apparati proprietari nelle centrali, fino a ieri la velocità massima di download era di 1 Gbit/s. Da oggi in poi – grazie ad uno sviluppo tecnologico del nostro partner Open Fiber – i nuovi utenti potranno navigare fino a 2,5 Gbit/s in download. Iliad è al lavoro per permettere anche ai propri utenti in questi tre comuni di scegliere l’upgrade del servizio per ottenere servizi in fibra alla nuova velocità”, ha evidenziato Levi.

A gennaio è entrato nel vivo il progetto di co-investimento Iliad-Fibercop votato a spingere la realizzazioni delle reti in fibra in Italia. L’accordo Il con Tim era stato siglato nel 2021.

