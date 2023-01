Banda ultralarga, via ai cantieri Iliad-Fibercop

Entra nel vivo il progetto Iliad-Fibercop per il co-investimento votato a spingere la realizzazioni delle reti in fibra in Italia. L’accordo con la wholesale company di Tim è ufficialmente operativo da oggi e sarà determinante per il raggiungimento del tetto delle 10 milioni di unità abitative connesse da parte della telco guidata da Benedetto Levi, obiettivo che sarà raggiunto a breve, annuncia l’operatore che ha già messo a segno oltre 8,5 milioni di unità abitative in circa 350 città.

L’accordo Iliad-Fibercop e quelli con Open Fiber e Fastweb

Il quarto operatore mobile guidato da Benedetto Levi ha siglato con Tim nel 2021 un accordo sulla stregua di quello che vede protagonista Tiscali, andandosi dunque ad affiancare agli altri soci, ossia il fondo americano Kkr (37,5%) e Fastweb (4,5%) nel progetto che punta a coprire in Ftth il 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025. L’accordo Iliad-Fibercop fu siglato a un anno esatto di quello con Open Fiber che comprende l’intero perimetro del piano che la wholesale company sta realizzando con investimento diretto (271 città).



Risale invece ad ottobre 2022 l’accordo con Fastweb in base al quale la telco guidata da Calcagno fornirà connettività in modalità wholesale per il piano Ftth.

L’offerta Iliad per la fibra

Nell’ambito dell’accordo con fibercop Iliad conferma la velocità in download fino a 5Gbps complessivi “una prestazione resa possibile grazie alla decisione di investire anche sulla rete fissa e di installare la propria tecnologia di rete Ftth Epon per offrire la miglior qualità possibile. L’offerta fibra di iliad comprende anche la iliadbox, il router interamente pensato e sviluppato in iliad, disponibile con tecnologia Wi-Fi6, che consente di raggiungere col solo Wi-Fi la velocità di 1 Gbps in download”, si legge in una nota in cui Iliad conferma inoltre la politica zero costi nascosti e il piano tariffario da 19,99 euro al mese per gli utenti mobili che hanno sottoscritto l’offerta a 9,99 euro e pagamento automatico, e quello da 24,99 euro al mese per gli altri.

