Banda ultralarga, la rete Sky wi-fi è la più stabile e veloce d’Italia

La rete fissa più stabile d’Italia è quella di Sky Wifi. Lo afferma la nuova classifica nell’ambito degli Speedtest Awards, con cui Ookla mette a confronto i vari servizi ultrabroadband nel secondo e terzo trimestre del 2023 (SCARICA QUI IL REPORT).

Per vincere questo premio, Sky Wifi ha ottenuto un punteggio di velocità di 105,41, con velocità massime di download di 472,56 Mbps e velocità di upload massime di 282,66 Mbps. Segue a ruota Vodafone, comunque molto distanziato con uno speed score di 97,47, mentre Fastweb è terza a 93,04.

Sky sul podio della categoria Consistency e prima per velocità

Secondo l’indagine, Sky Wifi si posiziona al primo posto nella categoria Consistency, che certifica la stabilità della velocità di rete, fondamentale per garantire una qualità del servizio costante. Nella nuova indagine basata sull’analisi dei dati di Speedtest Intelligence per il periodo aprile-settembre 2023, Sky Wifi conquista anche il primato in termini di velocità ottenendo – unico operatore in Italia – uno Speed Score superiore a 100.

Comparati i risultati di oltre 17 milioni di test

Ookla ha comparato i risultati di oltre 17 milioni di test effettuati su varie applicazioni connesse a una rete fissa, inclusi quelli svolti su smartphone tramite rete wi-fi. Nei singoli parametri, Sky risulta primo per Top Download Speed (472,56 Mbps), per Top Download Speed (282,66Mbps) e per Consistency Score (87,49%).

