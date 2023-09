Banda ultralarga, oltre 20mila scuole connesse

Continua il lavoro di Infratel per la digitalizzazione delle scuole italiane con oltre 20.000 scuole complessivamente attivate. In un post su Linkedin l’Ad Marco Bellezza fa il punto sull’avanzamento del progetto. In particolare, al 31 agosto scorso sono state attivate 19.432 scuole della fase I dell’intervento finanziato dal Ministero per le imprese e made in Italy (17.477 scuole con intervento Infratel Italia e 1.955 scuole con intervento delle società regionali) per un totale complessivo del 60,7% delle scuole da attivare. E 1.781 scuole della fase II Pnrr finanziate dal Dipartimento per la trasformazione digitale pari a poco meno del 18% dell’intervento complessivo.

La roadmap regionale

La realizzazione del Piano nelle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento, sta proseguendo con le rispettive società in-house regionali mentre, nelle restanti Regioni, Infratel Italia sta realizzando gli interventi tramite gli operatori Fastweb (nelle Regioni Piemonte, Liguria, Lazio, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia), Intred (Regione Lombardia) e Tim (nelle Regioni Toscana, Veneto, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche).

WHITEPAPER Una semplice guida pratica per imparare ad usare una Virtual Private Network Software Defined Networking Software Defined Datacenter

La mappa interattiva per individuare le scuole cablate

L’aggiornamento puntuale sull’andamento del Piano è disponibile sulla piattaforma Bandaultralarga,italia.it. Sulla mappa interattiva è possibile individuare le scuole pianificate ed il loro stato di connessione. Il team di Infratel collabora con Fastweb, Tim e Intred – le tre telco che si sono aggiudicate le gare – per aggiornare le informazioni ogni mese.

Il 28 settembre il nuovo cda Infratel: Piccinetti nuovo Ad

Si stringe il cerchio sul rinnovo del cda di Infratel. Il mandato triennale è scaduto a fine maggio. In ritardo sulla roadmap secondo quanto risulta a CorCom la convocazione è per il 28 settembre. Sempre stando a quanto risulta, a ereditare il timone da Marco Bellezza nel ruolo di amministratore delegato sarà Pietro Piccinetti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA