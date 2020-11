Banda ultralarga, voucher internet e pc al via dal 9 novembre

È fissato al 9 novembre il via dei voucher per la banda ultralarga per i consumatori. A disposizione dei cittadini, con Isee al di sotto dei 20mila euro, fino a 500 euro per l’attivazione di connessioni veloci e contestualmente per l’acquisto di pc o tablet (qui la guida realizzata da CorCom con tutte le istruzioni per accedere al buono internet-pc).

Circa 25 (al 30 ottobre 2020) gli operatori di Tlc che si sono accreditati sulla piattaforma realizzata da Invitalia e gestita da Infratel: la società guidata da Marco Bellezza approverà tutte le offerte entro il 7 novembre e le telco che vorranno aggiungersi alla lista potranno comunque farlo progressivamente per offrire il bonus ai propri clienti.

“Infratel su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico ha sviluppato un’intensa interlocuzione con gli operatori per coordinare l’avvio della misura e con Agcom in relazione alla Broadband Map tenuta dall’Autorità e la Fondazione Ugo Bordoni sullo strumento “Misura Internet”. Strumenti importanti per la riuscita del piano voucher in questa fase di emergenza”, si legge in una nota della in house del Mise

In sede di Comitato Banda Ultralarga (Cobul) alcune Regioni hanno richiesto di limitare la misura voucher ai cittadini residenti in determinati territori. Di seguito l’elenco dei comuni inclusi nel piano nelle Regioni interessate:

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Toscana

Operatori accreditati (aggiornamento 30.10.2020)

