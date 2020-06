Bbbell compra le Tlc di Ica-Net ed espande il servizio in Piemonte

Bbbell consolida la sua posizione di operatore di riferimento nella fornitura di servizi di connettività nel Nordovest. Il gruppo ha infatti raggiunto recentemente l’accordo per l’acquisizione del ramo d’azienda che opera nello stesso comparto (internet + telefonia fissa) di Ica-Net, società con sede in provincia di Torino e attiva per lo più nelle aree della Valsusa e Val Sangone. Il ramo d’azienda che verrà incorporato conta quasi duemila clienti attivi (di cui il 75% privati e il restante imprese), 37 postazioni radio ad alta tecnologia, circa 10 km di dorsali radio e una rete in fibra ottica (Ftth) di proprietà, per un investimento complessivo di circa 1,3 milioni di euro.

Il valore strategico dell’acquisizione

A seguito di questa nuova acquisizione, si legge in una nota dell’azienda, sono previsti investimenti complessivi per circa 800 mila euro in tre anni, dei quali il 50% nel breve periodo. Gli investimenti saranno concentrati soprattutto per il potenziamento delle infrastrutture radio sia dorsali che diffusive e nel portare fibra ottica nei nodi strategici, il tutto per adeguare la rete agli standard Bbbell e fornire fino a 1 Giga su rete in Fibra ottica e wireless già dopo i primi mesi, a partire da settembre.

Bbbell estende così la propria copertura a tutte le aree della Val di Susa e la Val Sangone, che comprendono località di rilevanza turistica quali Bardonecchia, Sestriere, Sauze d’Oulx, per un totale di 43 Comuni. L’operazione porterà i ricavi aggregati di Bbbell a oltre 15 milioni di euro potendo contare su circa 60 dipendenti, 30 agenti commerciali, circa 35 tra tecnici e installatori e 22 negozi autorizzati operanti su entrambi i territori.

“Con questa operazione”, afferma il presidente Enrico Boccardo, “si consolida la nostra posizione di leadership sul territorio piemontese, oltre che ligure, e Bbbell diventa a tutti gli effetti il più grande operatore di telecomunicazioni wireless del Nord Ovest. Tra i nostri obiettivi primari”, prosegue Boccardo, “vi sono quelli di rafforzare la nostra presenza nelle aree dove siamo già operativi e di promuovere un’espansione più estesa della copertura Bbbell anche in quelle zone penalizzate dal divario digitale, come dimostra questa nuova acquisizione, dove aziende, privati ed Enti Pubblici necessitano oggi più che mai di adeguati servizi di connettività stabile e veloce”.

