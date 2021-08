Call center Ita, i sindacati: "Inaccettabile silenzio delle istituzioni, pronti allo sciopero" - CorCom

Scioperano i lavoratori della commessa Alitalia gestita da Almaviva. La mobilitazione del 9 settembre è organizzata da Slc, Fistel e Uilcom per protestare contro l’affidamento del servizio di customer care a Covisian da parte Ita (la “nuova Alitalia”); una decisione criticata anche da Almaviva che ha denunciato una gara al massimo ribasso.

“Nonostante le ripetute richieste di aprire un tavolo di confronto istituzionale per gestire il cambio di appalto e la nascita dell’assitenza clienti della Ita, ad oggi, con la commessa assegnata ufficialmente assegnata alla società Covisian, nessuna risposta è pervenuta dai Ministri dello Sviluppo economico e del Lavoro – si legge in una nota congiunta dei sindacati – E’ inconcepibile lasciare 621 lavoratrici e lavoratori (570 solo a Palermo, il resto a Cosenz ndr) impegnati sul servizio Alitalia gestito da Almaviva nella più completa inconsapevolezza di ciò che sarà di loro di qui a poche settimane”.

I sindacati puntano il dito contro il mancato rispetto, da parte di Covisian, della “clausola sociale” che garantirebbe ai lavoratori del call center la continuità occupazionale e, quindi, la salvaguardia occupazionale, sia reddituale che normativa.

“Sebbene siamo ben consapevoli della complessità della vicenda, non lasceremo che i primi a pagarne il conto siano lavoratori che da venti anni assicurano un servizio indispensabile e di grande pregio professionale – evidenziano Slc, Fistel e Uilcom – Ita smettesse di rassicurare genericamente a mezzo stampa circa la propria volontà di non disperdere questo patrimonio, e soprattutto di rispettare una legge italiana, e si faccia parte attiva nel convocare subito il confronto con Covisian per attuare la clausola sociale. Non vorremmo, fra qualche mese, constatare come anche questo servizio, di un committente pubblico, stia prendendo la strada dell’estero”.

“In assenza di un segnale tangibile, di una convocazione, le scriventi OO.SS. dichiarano una giornata di sciopero intero turno il 9 settembre 2021 per tutti i lavoratori della commessa Alitalia gestita dalla società Almaviva”, conclude la nota.

Una ulteriore giornata di sciopero intero turno è demandata ai territori di Palermo e Cosenza. Dal primo settembre 2021 al 30 settembre 2021 è inoltre proclamato lo sciopero del lavoro supplementarestraordinario.

Nel frattempo i sindacati organizzeranno assemblee diffuse ed iniziative pubbliche sui territori interessati dal caso.

