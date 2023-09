Data center, Kkr rileva 20% attività Singtel per 800 milioni

Kkr investe 800 milioni di dollari per il 20% delle attività data center Singtel, con l’opzione di salire al 25% entro il 2027. Il primo gruppo Ict asiatico ha comunicato di aver raggiunto un accordo definitivo con il fondo americano (noto in Italia, tra l’altro, per il dossier NetCo), in base al quale un fondo gestito da Kkr impegnerà fino a 1,1 miliardi di dollari di Singapore (circa 800 milioni di dollari Usa) per una quota del 20% nel business dei data center regionali di Singtel.

Questo investimento fissa il valore aziendale dell’attività complessiva dei centri dati regionali di Singtel a 5,5 miliardi di dollari Singapore (4 miliardi di dollari Usa). Sulla base di questa valutazione pre-concordata, Kkr potrà scegliere di aumentare la sua partecipazione al 25% entro il 2027.

Singtel ha fatto sapere che i fondi saranno usati per espandere il business dei data center nei mercati dell’Asia sud-orientale, per ora a Singapore, in Indonesia e in Tailandia, ma esplorando al contempo altri mercati, come la Malesia. Il deal arriva in una fase in cui la domanda degli investitori globali per asset infrastrutturali nel Sud-est asiatico è in forte aumento, perché la regione ha alte prospettive di crescita, grazie all’adozione del cloud e dell’intelligenza artificiale, e il settore garantisce ritorni stabili e a lungo termine.

La transazione dovrebbe essere completata entro il quarto trimestre del 2023.

La crescita dei data center di Singtel

La collaborazione è la prima tra Singtel e Kkr e consente a Singtel di attingere all’esperienza di Kkr negli investimenti nei centri dati e nell’infrastruttura di telecomunicazione critica a livello globale, si legge in una nota congiunta.

L’attività di data center regionale di Singtel fa parte dell’unità Digital InfraCo che è stata costituita nel giugno 2023. Singtel ha fatto crescere questo business partendo dalla sua esperienza a Singapore, dove è uno dei più grandi operatori. Oltre ai 62 Mw di capacità esistente a Singapore, Singtel sta costruendo un nuovo data center Tuas da 58 Mw a Singapore e ha anche collaborato con Telkom e Medco Power in Indonesia e Gulf e Ais in Thailandia per sviluppare centri dati rispettivamente a Batam e Bangkok.

Il portafoglio di data center fornirà una capacità totale combinata di oltre 155 Mw una volta che i tre nuovi progetti saranno operativi nel 2025, con spazio per scalare fino a oltre 200 Mw.

Kkr investe nell’infrastrutturale green regionale

Bill Chang, Ceo di Digital InfraCo di Singtel, ha dichiarato: “L’investimento di Kkr sottolinea la qualità del nostro portafoglio di data center e la fiducia nei nostri piani per scalare il business sfruttando i trend della digitalizzazione e della rapida adozione dell’Ai che sta trasformando questa regione”. Chang ha aggiunto che l’investimento di Kkr dà un ulteriore impulso per far evolvere DigitalCo di Singtel “in una delle principali piattaforme di data center verdi e sostenibili della regione con ricchi servizi di iperconnettività”.

Arthur Lang, Cfo del gruppo di Singtel, ha aggiunto: “Il settore dei data center sta crescendo a un ritmo accelerato” e “Kkr è un partner altamente credibile nello spazio dei data center e siamo entusiasti per la partnership strategica che permette di scalare la piattaforma e diventare un motore di crescita significativo per Singtel“.

David Luboff, partner e responsabile dell’infrastruttura Asia-Pacifico, Kkr, ha dichiarato: “Siamo lieti di fornire questa soluzione su misura per supportare la piattaforma di data center regionale di Singtel”. Luboff ha aggiunto: “Una solida infrastruttura digitale, compresi i centri dati di alta qualità, svolgerà un ruolo cruciale nell’abilitare la vibrante economia digitale del sud-est asiatico, e Singapore è ben posizionata per fungere da hub centrale per la regione. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il talentuoso team di Bill, Arthur e Singtel per soddisfare questa enorme domanda e condividere la nostra esperienza e rete globale per accelerare la crescita della piattaforma in tutta la regione”.

Kkr sta investendo nei data center di Singtel come parte della sua strategia infrastrutturale per l’Asia. Questa transazione è solo la più recente operazione del fondo americano nell’infrastruttura del sud-est asiatico e nell’infrastruttura del centro dati a livello globale.

Il mercato dei data center dell’Asean

Secondo Singtel, il mercato dei data center del sud-est asiatico dovrebbe crescere del 17% nei prossimi cinque anni rispetto al 12% per il resto del mondo, con da 9 a 13 miliardi di dollari di investimenti che dovrebbero fluire nella regione. Mentre la capacità del centro dati è pronta ad aumentare a un tasso di crescita annuale composto del 19% dal 2021 al 2026, si prevede che la domanda supererà l’offerta, per via del boom del consumo di dati, delle sempre più numerose imprese che passano al cloud e dal rapido aumento dell’adozione dell’Ai nella regione.

Gli investimenti infrastrutturali di Kkr nel sud-est asiatico hanno incluso Pinnacle Towers, una piattaforma di infrastrutture digitali in Asia con una forte attenzione alle Filippine; First Gen, un fornitore di energia pulita e rinnovabile nelle Filippine; e Aster Renewable Energy, una piattaforma di energie rinnovabili che sviluppa, costruisce e gestisce progetti solari, eolici e di stoccaggio dell’energia nella regione.

In tutto il mondo, gli investimenti di KKR nel settore delle infrastrutture dei data center comprendo CyrusOne, azienda globale dello sviluppo e nel funzionamento di soluzioni di data center sostenibili, scalabili, ad alta disponibilità e flessibili; Global Technical Realty, una piattaforma di acquisizione di data center build-to-suit e roll-up in Europa; e CoolIT Systems, un fornitore leader di soluzioni di raffreddamento a liquido scalabili in Canada.

