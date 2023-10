Decreto Asset, il fair share Tlc-Ott targato Lega e Forza Italia

Come si legge nell’Odg della Lega, “Il Senato, in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (…), “impegna il Governo: a valutare l’opportunità di prevedere un contributo a carico dei soggetti che offrono, attraverso la rete Internet, servizi, contenuti e applicazioni di tipo ‘rich media’, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, da destinare agli investimenti per l’adeguamento delle reti alla crescita del traffico dati e per l’implementazione di infrastrutture di nuova generazione”, in linea con gli obiettivi della Commissione europea previsti nella Comunicazione “Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale.

“La domanda di servizi internet da parte di imprese, Pubblica amministrazione e cittadini è in forte crescita”, si legge nella premessa dell’Odg, ed “è necessario promuovere la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e rendere le stesse sicure rispetto alle minacce cibernetiche che mettono a rischio attività economiche considerate strategiche”.

Boom dati: gli Ott e gli investimenti di rete