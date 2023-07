Digitalizzazione imprese e PA, le nuove soluzioni di Vodafone e WindTre

Per la digitalizzazione delle imprese e della Pubblica amministrazione WindTre, attraverso il brand WindTre Business, ha lanciato una nuova gamma di soluzioni managed services Ict. si tratta di un’iniziativa che arricchisce l’offerta a supporto delle imprese e delle Pa su tutti gli aspetti legati alle nuove tecnologie e alla trasformazione digitale. La nuova proposta si articola in quattro aree: Lan, Workspace, Cloud e Database.

Per il mercato sia business che residenziale arriva anche un nuovo prodotto di Vodafone, il servizio di connettività di rete fissa Fwa 5G indoor, che permetterà ai clienti di beneficiare di una copertura internet stabile e veloce ovunque ci si trovi, dalle grandi città ai piccoli centri.

I Managed Services Ict di WindTre

L’offerta Managed Services Ict di WindTre è costituita da servizi erogati e controllati da WindTre Business in qualità di Managed Service Provider, che ha il compito di monitorare costantemente e proattivamente l’infrastruttura del cliente per prevenire eventuali problematiche e implementare nuove funzionalità sempre più evolute.

La proposta si articolano in quattro aree. Il Lan Management mira a soddisfare le esigenze legate a progettazione, realizzazione e collaudo di reti Lan sia wireline sia wireless, alla loro manutenzione correttiva, preventiva ed evolutiva. Il pacchetto comprende anche soluzioni per la sicurezza fisica delle sedi, come strumenti per il controllo degli accessi, sistemi antiintrusione e di videosorveglianza.

Il Workspace management è dedicato alle infrastrutture It per le postazioni di lavoro, sia on premises sia per utenti roaming o in smart working. Include l’allestimento e la gestione di meeting room, sistemi di videoconferenza e di digital signage.

Il servizio Cloud management, per la gestione delle infrastrutture cloud private o delle virtual machine su cloud pubblici, comprende sia la migrazione verso cloud, sia la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura del cliente o delle virtual machine su cloud privati, di WindTre o in ecosistemi gestiti dagli hyperscaler.

La quarta area è rappresentata dal servizio Database management, per la realizzazione di database e data warehouse, sistemi che aggregano e consolidano i dati per migliorare il processo decisionale. Le informazioni saranno gestite da personale altamente qualificato, in grado di garantire i elevati livelli di prestazioni e di sicurezza.

“Digital transformation, conformità alle normative, gestione degli asset e sicurezza sono ormai componenti essenziali per le aziende, che cercano nei Service Provider una partnership completa per il design di soluzioni efficienti delle infrastrutture Ict e l’affidabilità necessaria per la realizzazione di progetti di adeguamento tecnologico che garantiscano i benefici attesi. WindTre Business, in questa direzione, mette in campo le migliori competenze, che sappiano utilizzare e gestire con flessibilità un portafoglio di offerta completo, per consentire ad aziende pubbliche e private di concentrarsi sul potenziamento della propria attività di business e favorire i progetti di trasformazione”, ha commentato Michele Lucantonio, Responsabile B2B Direct Sales di WindTre.

Più di 800.000 aziende di tutti i settori hanno scelto WindTre Business come partner nei processi di trasformazione digitale.

L’Fwa 5G Indoor di Vodafone

Vodafone ha lanciato a sua volta il nuovo servizio di connettività di rete fissa Fwa 5G Indoor per permettere a sempre più clienti di beneficiare di una copertura internet stabile e veloce e di un servizio paragonabile a quello delle grandi città.Vodafone vuole offrire le stesse possibilità di connessione ovunque ci si trovi: dalle grandi città ai piccoli centri, per una connessione ultraveloce anche dove non arriva la fibra.

L’installazione del router per Fwa 5G Indoor è semplice e immediata e non richiede nessun intervento murario. Una volta ricevuta la sim e il router (Vodafone5G Power Wi-Fi), i clienti potranno eseguire l’installazione in totale autonomia, con la possibilità di essere supportati telefonicamente da un tecnico specializzato.

Con la nuova offerta, i clienti avranno a disposizione il servizio Fwa 5G Indoor con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, supportato dall’utilizzo del router di ultima generazione WiFi 6.

Ad oggi la tecnologia Fwa 5G di Vodafone è disponibile in 2.800 comuni, per un totale di oltre 3 milioni di case.

Con l’Fwa 5G di Vodafone, è possibile lavorare da remoto senza rallentamenti, guardare film in alta definizione e creare contenuti live in Hd da diversi dispositivi contemporaneamente, e utilizzare piattaforme di gaming online con un’esperienza di gioco superiore.

