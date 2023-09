Fastweb battezza le eSim: digitali ed ecosostenibili, nei negozi dal 18 settembre

L’impegno di Fastweb per la sostenibilità ambientale continua a rafforzarsi anche nel segmento mobile con il lancio delle embedded sim (eSim), le nuove sim virtuali che offrono le funzionalità di una sim tradizionale per chiamare e navigare in Internet senza però la necessità di una sim fisica all’interno del dispositivo.

A partire dal 18 settembre, in tutti i negozi Fastweb, famiglie e imprese potranno richiedere le nuove eSim, dando un contributo prezioso per eliminare la plastica utilizzata per la produzione delle sim tradizionali a favore di un’esperienza interamente digitale e più sostenibile per l’ambiente.

Fastweb, le eSim gratis per tutti

Sia i nuovi sia i già clienti di Fastweb che utilizzano un dispositivo compatibile avranno la possibilità di richiedere l’attivazione di una nuova eSim oppure la semplice sostituzione della propria sim fisica tramite la scansione del Qr code fornito nei punti vendita di Fastweb e disponibile anche nell’area clienti MyFastweb. Inoltre, grazie alla nuova tecnologia eSim, tutti i clienti di Fastweb potranno attivare più numeri di telefono su un unico dispositivo riducendo anche il rischio di danneggiamento o smarrimento della sim.

L’eSim potrà essere facilmente trasferita da un dispositivo all’altro, offrendo una maggiore flessibilità ai clienti che hanno necessità di cambiare il proprio smartphone, semplicemente disinstallando la sim virtuale precedentemente attivata e riutilizzando il Qr code.

Per le medie e grandi aziende, Fastweb offre invece la possibilità di effettuare l’attivazione delle eSim attraverso l’invio massivo dei codici Qr direttamente via e-mail per semplificare ulteriormente il processo di adozione delle sim digitali in particolare nelle realtà con molti dipendenti distribuiti sul territorio.

Il mercato delle eSim al galoppo

Secondo un recente studio di Juniper Research il valore globale del mercato delle eSim aumenterà da 4,7 miliardi di dollari nel 2023 a 16,3 miliardi di dollari entro il 2027. La crescita sarà del +249% e sarà guidata dall’adozione di dispositivi di consumo abilitati alle eSim.

La ricerca ha rilevato che il numero totale di smartphone che sfruttano la connettività eSim aumenterà da 986 milioni nel 2023 a quasi 3,5 miliardi entro il 2025.

Anche in Italia si vanno sempre più diffondendo le sim digitali, preferite alle sim card fisiche poiché consentono una maggiore agilità nell’uso di numeri di telefono, tariffe e dispositivi. Le eSim possono essere attivate direttamente sullo smartphone inquadrando il Qr code con la fotocamera. Snelliscono e velocizzano procedure come l’attivazione di offerte temporanee. Sono, inoltre, più protette da eventuali furti o manomissioni.

La strategia di sostenibilità di Fastweb

Fastweb ha l’obiettivo di diventare un’azienda Carbon Neutral entro il 2025 attraverso l’efficienza energetica, l’attenzione all’utilizzo delle risorse e offrendo ai propri clienti soluzioni digitali sostenibili, oltre a sostenere progetti di riforestazione e per la protezione dei mari. La società, che già dal 2015 acquista il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, è impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici e nel contribuire a realizzare un futuro sempre più eco-sostenibile.

La visione strategica di Fastweb sulla sostenibilità ha il claim “Tu sei futuro” e si basa “sul perseguimento dei più alti standard di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, oltre che sul rinnovato impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese”. Ad aprile scorso l’azienda ha pubblicato il nuovo Report di Sostenibilità di Fastweb, insieme alla sua prima Relazione di Impatto relativa agli obiettivi della Società Benefit.

Oltre ad acquistare il 100% dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e lavorare costantemente per migliorare l’efficienza della propria infrastruttura, Fastweb compensa tutte le emissioni dirette residue e le emissioni indirette legate alle attività finalizzate all’erogazione dei servizi. Inoltre, da settembre 2022, la società ha iniziato a compensare le emissioni indirette derivate dall’utilizzo del servizio da parte dei clienti. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione dell’obiettivo di diventare Carbon Neutral per tutte le emissioni di CO2 entro il 2025, con 25 anni di anticipo rispetto agli obiettivi dell’Unione europea.

L’impegno per la tutela del Pianeta si concretizza anche attraverso la riduzione dei consumi di energia per mezzo di diverse azioni, quali il monitoraggio continuo, la produzione “on site” di energia rinnovabile, l’efficientamento energetico, l’ottimizzazione delle operations e il decommissioning di vecchie reti e tecnologie.

